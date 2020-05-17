Koronavirüs salgınına rağmen restoranda nargile içen kalabalık, sosyal medyada gündem oldu

Parisimone adlı kullanıcının Twitter hesabından paylaşılan videoda, Teksas’taki Houston kentinde bir restoranda çok sayıda kişi yemek yiyip nargile içiyor, aynı zamanda bu kişilerin birçoğunun sosyal mesafeyi korumadıkları ve korunma gereçleri kullanmadıkları görülüyor.

Videoyu paylaşan parisimone, “Houston’ın gerçekten açık olup olmadığını soranlar için” yorumunu yaptı.

Geçen perşembe yayınlanan video birkaç gün içinde büyük ilgi gördü ve 1.5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Son verilere göre ABD’de 1.4 milyondan fazla Kovid-19 vakası kaydedildi, 89 binden fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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