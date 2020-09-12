Koronavirüs testi pozitif çıkan mevsimlik işçiler yurtlarda karantinaya alınacak

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovis- 19) testi pozitif çıkan mevsimlik işçiler yurtlarda karantinaya alınacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca karantina sürecine ilişkin yeni tedbirler alındığı bildirildi.

Vatandaşların izolasyon kurallarına dikkat etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon şartlarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkında evde veya ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişilerin, Valiliğe tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilmesine ve izolasyon süresini burada tamamlamalarına karar verilmiştir. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli Valilikçe karşılanacaktır."