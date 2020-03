Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiriyor: Çörekotu yağı

Koronavirüsten korunmanın yollarından biri bağışıklık sistemini güçlendirmek. Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Zade Vital’in Medikal Müdürü Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirebilecek bitkisel kaynakları sıraladı:

SAĞLIKLI BESLENİN, BOL SU İÇİN

Koronavirüs için şu anda net olarak belirlenmiş bir tedavi protokol yok bu nedenle önemli olan virüsten korunmak. Öncelikle virüse karşılaşma riskini en aza indirmek için kalabalık yerlerde gerekmedikçe bulunmamalıyız. Hijyen koşullarına mutlaka uymalıyız. Korona virüs bulaşıcılığı yüksek fakat öldürücülüğü düşük bir virüs. Ancak bağışıklık sistemi düşük olanlarda risk artıyor. Bağışıklığımızı yüksek tutmak önemli, sağlıklı beslenmek, bol su içmek, egzersiz ve zihinsel olarak huzurlu olmak bağışıklığı güçlü tutmanın temeli.

Vücudumuzdaki vitamin ve minerallerin yeterli miktarda olması sistemin düzgün çalışması için olmazsa olmaz. Multivitamin ve mineral desteği mutlaka alınmalı. Bitkisel kaynakların bağışıklığı destekleyici etkileri biliniyor. Doğal bitkisel desteklerin bu gücünden yararlanılabilir. Ayrıca Sambucus (karamürver ekstresi), çörekotu gibi bitkisel kaynakların anti viral etkileri çalışmalarla gösteriliyor.

Korona virüs ile erkeklerde ölüm oranı daha yüksek görünüyor. Ancak cinsiyete yönelik farklı bir uygulama gerekmiyor. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması her durumda, her yaşta ve her tür hastalık için koruyucu.

ÇÖREKOTU YAĞI İYİ BİR KAYNAK

Çörekotu yağı bağışıklığı dengeli ve sağlıklı olması için güzel bir bitkisel kaynak. Sambucus erken dönemde virüslerin çoğalmasını engel olabiliyor. Zerdeçal önemli bir antiinflamatuar kaynak. Zeytin yaprağı ekstresinin antioksidan etkilerinden faydalanarak, vücut direncinin artmasına destek olunabilir.

TÜRKİYE’NİN BİTKİSEL ZENGİNLİĞİ AVANTAJ

Türkiye özellikle bitki zenginliğiyle Avrupa ülkelerinin önünde… Bu anlamda her bitkinin birbirinden farklı türlerinin mevcut olduğu bir bitki örtüsüne sahibiz. Tabii ki her bitkinin her alt tipi, takviye olarak kullanıma uygun olmamakta… Ayrıca bitki alt türünün doğru belirlenmesi, tohumun iyi seçilmesi, iyi tarım uygulamaları kapsamında yetiştirilmesi, hasatı, depolanması ve taşınması çok önemli bir ayrıntı…

Gıda takviyesi seçimi yapılırken öncelikli kriter kesinlikle “kalite” olmalı. Laboratuvar analizleri yapılmış, içerik oranları ve kullanım dozları bilimsel literatüre uygun belirlenmiş olmalı. Ürünlerin üretim aşaması da mutlaka kalite standartlarını karşılamalı. Uluslararası bir standart olan iyi üretim uygulamaları (GMP) sertifikası olan bir tesiste üretilmesi şartı mutlaka aranması gereken unsurlar arasında…