Koronavirüse karşı en etkili silahların başında güçlü bağışıklık sistemi geliyor

İSTANBUL (AA) – HATİCE ŞENSES – Uzmanlar, küresel bir salgın olarak tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için güçlü bir bağışıklık sisteminin önemine dikkati çekerken, özellikle dengeli ve zengin beslenme, kaliteli uyku ile egzersizin immün sistemin güçlendirilmesi için en temel unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor.

"Bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bir sistem" olarak tanımlanan bağışıklık sistemi, neredeyse tüm dünyaya yayılan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görülen Kovid-19 nedeniyle önemini giderek artırıyor.

Uzmanlar, bağışıklık sistemi güçlü olmayanlarda vücuda yayılması daha hızlı ve kolay olduğu bilinen virüsten korunmak için bağışıklık sisteminin doğal yöntemlerle güçlendirilebileceğini ifade ediyor.

Dengeli ve sağlık beslenmenin yanında, bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi için taze zencefil, zerdeçal, çörek otu, ıhlamur, meyve ve sebze tüketiminin önemini de vurgulayan uzmanlar, konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

– "Virüs daha çok yaşlıları ve kronik hastalığı olanları etkiledi"

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, Kovid-19'un çok yeni bir virüs tipi olduğunu, o nedenle yapılan araştırmalar sayesinde bu anlamdaki bilginin de giderek arttığını söyledi.

Prof. Dr. Çurgunlu, "Ölümlerden de gördüğümüz gibi virüs daha çok yaşlıları ve kronik hastalığı olanları etkiledi. Yaşlılar gerçekten en büyük risk grubunu oluşturuyor. Ayrıca KOAH gibi akciğer hastalığı olanlar veya bir immün yetmezliği olan kanser hastaları bu virüse çok daha duyarlı. Yaşlılarda zaten immün yaşlanma görülüyor. O nedenle yaşlılar en önemli risk grubunu oluşturuyor diyebiliriz." diye konuştu.

Kovid-19'a yönelik Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirlerin önemine değinen Prof. Dr. Çurgunlu, kişisel hijyen tedbirlerinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin de temel unsurlar arasında yer aldığına dikkati çekti.

Prof. Dr. Çurgunlu, "Bağışıklık sistemi kuvvetli olmayınca ne yapsanız olmuyor." diyerek, şu bilgileri verdi:

"Bağışıklığı yüksek tutmanın birkaç temel unsuru var. Zaten ileri yaş bağışıklık sistemini düşüren bir unsur, bunu değiştiremeyiz ama öyle sağlıklı yaşlılar var ki devamlı diyet yaparak iyi beslenmeyen, sigara, alkol tüketen birçok gençten çok daha zinde olan yaşlı da var. İlk silahımız bizim beslenme. Beslenmeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. El yıkama, dezenfektan ve maske kullanımının yanında beslenme en önemli unsur. Her şeyden belli bir miktarda yemeyi öneriyorum. Ekmeği de kesmeden dengeli bir beslenme önemli. Bunun yanında C vitamini alımı çok önemli. Limon, portakal, mandalina ve kivi doğal C vitamini kaynakları. Ülkemizde de çok bol var. Bugünlerde belki yeterince C vitamini alamayanlar ekstra tabletlerle takviye yapabilir. Çünkü C vitamini gerçekten iyi bir bağışıklık güçlendirici."

– "Alkol, sigara tüketimi bağışıklığı zayıflatıyor"

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, sağlıklı ve gebe olmayan bireylere taze zencefil ve zerdeçal tüketimini önerdiklerini, bunların da bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol alacağını söyledi.

Zencefili iki yaşın altındaki çocuklar, gebeler ve kan sulandırıcı ilaç alanların kullanmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çurgunlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yeşil sebzeler çok önemli. Bunlarda da hem C vitamini hem de tüm mineraller var. D vitamini çok önemli. Ayrıca açık havada yapılacak 20-30 dakikalık yürüyüşleri de bağışıklık için öneriyoruz. Öte yandan normal sağlıklı bir insanın kısıtlayıcı bir durumu yoksa 1,5-2 litre su tüketmesi gerekiyor. Az uyuyan insanların hormonal dengesi değişiyor. Ortalama 7 saatlik uyku öneriyoruz. Ayrıca çörek otu, tarçın, karanfil, evde yapılmış yoğurt ve kefir tüketmek önemli. Korkunun ecele faydası yok. Bu virüs, Amerika'dan Avrupa'ya kadar neredeyse tüm dünyaya yayılmış bir durumda. Bizde de olmaması mümkün değil. Ancak Sağlık Bakanlığımız bu konuda inanılmaz önlemler aldı. Süreç çok çok iyi yönetildi ve yönetilmeye devam ediyor. Dolayasıyla yapılan Bakanlık bilgilendirmeleri sayesinde halkımız da bilgilendirildi. Tedbir alacağız tabii ki ama gereksiz bir panik havasına gerek yok. Alkol, sigara tüketimi bağışıklığı zayıflatan durumlar, bunlardan kesinlikle uzak durulmalı. Genel hijyen kurallarına dikkat etmek, bağışıklığımızı güçlendirmek, çalışılan ya da yaşanılan ortamları sık sık havalandırmak, sigara ve alkolden uzak durmak, kalabalık yerden uzak durmak, el sıkışmamak, sarılmamak, dışarıya çıkma zarureti olmayanların evlerinde kalmaları bu süreçte alınabilecek en iyi önlemler diyebiliriz."

– "Bağışıklık zayıfladığında, vücut savunmasız hale gelir"

Avcılar Medicana Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Havva Kılınç da "Bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse, hastalıklara karşı koruması da o kadar güçlüdür. Bağışıklık sistemi zayıfladığı anda vücut hastalıklara açık ve savunmasız hale gelir. Bu nedenle beden sağlığının korunması için bağışıklık sistemi güçlü tutulmalıdır." dedi.

Koronavirüsün henüz tedavisi bulunmadığını, bu nedenle tek çarenin virüsten korunmak ve yayılmasını engellemek için önlemler almak olduğunu belirten Kılınç, özellikle bağışıklığı düşük insanlarda vücuda yayılması daha hızlı ve kolay olan bu virüse karşı yaşam kalitesini artırarak bağışıklığı güçlendirmek gerektiğine işaret etti.

Havva Kılınç, "Yaşam kalitesini artırmak için yapılması gereken en önemli iş beslenme konusunda bilinçlenmek olmalıdır. Doğru ve yeterli beslenme alışkanlıklarıyla vücudun ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, vitamin, mineral, protein, sağlıklı yağlar gibi birçok besin ögesi bağışıklık sistemini güçlendirecektir." diyerek, şu önerilerde bulundu:

"Sarımsak ve soğan: Doğal antibiyotik olarak adlandırdığımız bu sebzelerin tüketimi enfeksiyonlara karşı vücudu koruyucu bir özelliğe sahiptir.

– Meyve ve sebzeler: Antioksidan kapasitesi yüksek olan kivi, portakal, limon, greyfurt, ananas, yaban mersini, maydanoz, ıspanak, brokoli, karnabahar ve roka gibi meyve ve sebzelere öğünlerinizde yer verebilirsiniz. Günlük beslenmenizde meyveleri 3-4 porsiyon olarak, sebzeleri ise her ana öğünde tüketebilirsiniz.

– Balık ve çiğ kuruyemişler: Omega 3 yağ asitleri iltihap sökücü görevini üstlenmiş, kalp ve beyine en faydalı yağ asitlerindendir. Bu sebeple haftada iki gün balık tüketebilir ve omega 3 deposu cevizi beslenmenize ekleyebilirsiniz.

– Probiyotik besinler: Bağırsaklar vücudun bağışıklık sisteminin yönetildiği başlıca merkez olmasından dolayı virüsten korunması gereken en önemli organlarımızdan biri. Bağırsak florasını korumak, vücut direncini artırır ve metabolizmanın daha sağlıklı işler hale gelmesini sağlar. Bu sebeple kefir, yoğurt gibi probiyotik besinler tüketebilir veya probiyotik takviyesi alabilirsiniz.

– Baharatlar: Soğuk algınlığı tedavisinde en çok tercih edilen baharat türlerinden biri olan zencefil ve bunun yanında içerdiği vitamin, mineral ve antioksidan bileşikler ile zerdeçal bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça büyük rol oynar.

– Yulaf: İçerisindeki beta glukan maddesi vücut direncini artırmada etkilidir.

– Su: Yeterli miktarda sıvı tüketimi tüm hastalıklarda oldukça etkilidir. Günde ortalama 2-2,5 litre su tüketilmesi önerilir."

Avcılar Medicana Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Havva Kılınç, alkol, sigara ve stresten uzak durmanın, iyi uyumanın ve egzersiz yapmanın da beslenme dışındaki diğer yaşam kalitesini artıran faktörler olduğunu belirterek, "Son olarak eğer eksiklik varsa D vitamini, çinko, demir, C vitamini, Omega 3 takviyesi bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca kara mürver ve propolis takviyeleri de bu konuda oldukça etkilidir." diye konuştu.