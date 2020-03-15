Koronavirüsten korunmak için bitkisel ürünlerle kalkan oluşturun

İSTANBUL (AA) – HANİFE SEVİNÇ – İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Akalın, koronavirüs ile enfekte olmadan önce bağışıklığı desteklemek için standardize edilmiş bitkisel ürünlerin kullanılabileceğini söyledi.

Koronavirüsten korunmak için alınabilecek önlemlere ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Akalın, virüsten kaynaklı hastalığın semptomlarının diğer viral enfeksiyonlarla karıştırılabileceği için hemen panik havasına girilmemesi gerektiğini belirtti.

Önlem olarak doktorlara danışılması uyarısı yapan Akalın, hastalığın en çok etkilediği kişilerin genellikle diğer salgınlarda olduğu gibi bağışıklık sorunları yaşayabilecek yaşlılar, çeşitli kronik hastalık ve enfeksiyon hastalıkları geçirenler olduğunu, bu gruptakilerin önlemleri arttırmasında fayda bulunduğunu anlattı.

Akalın, temiz havanın, iyi uykunun, dinlenmenin, sağlıklı gıda tüketmenin, bağışıklık sistemini baskıladığı bilinen şeker gibi besinleri azaltmanın veya kesmenin, bağışıklığı desteklemek için fermente ürünleri daha çok tercih etmenin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bağışıklık bu ve benzeri salgın hastalıklardan korunmada en önemli savunma aracıdır. İlaç tedavilerinden asla uzaklaşmadan bazı bağışıklığı düzenleyici bitkisel takviyeleri doktorunuza danışarak sizin için uygun gördüğü durumlarda kullanmak bu konuda yardımcı olur. Bu ürünlerin, bağışıklığın düzenlenmesinde geleneksel kullanımı olmakla birlikte, bunlarla ilgili laboratuvar veya preklinik çalışmalarının yoğun olduğunu ancak çok daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu öncelikle belirtmek gerekir. Bu takviyelere, son yıllarda çok kullanılan beta glukan, Afrika sardunyası kökü, kara mürver meyvesi ve ekinezya kökü ekstreleri (çay halinde kullanılması etkisizdir) örnek verilebilir. Farklı isimlerle satılan bu ürünleri tek güvenli yer olan eczaneler haricinde başka bir şekilde satın almanızı tavsiye etmiyoruz. Kullanılmadan önce şekli veya süresiyle ilgili olarak doktora, eczacıya muhakkak danışmanız önemlidir. Ayrıca C vitamini bakımından yüksek kuşburnu ve antiseptik etkinliği yüksek propolis takviyeleri bağışıklığı korumada ek olarak kullanılabilir."

– "Doğru bitki, doğru miktar önemli"

Prof. Dr. Emine Akalın, doğru bitki, doğru etkin madde ve doğru miktarın önemine işaret ederek, standardize edilmiş ürünlerin kullanılması gerektiğini söyledi.

Bu isimlerle doğruluğu kuşkulu birçok ürünün satıldığını vurgulayan Akalın, "Bunların ayırt edilmesi oldukça zordur. Eczanelerden alınması gerekir. Ayrıca çiçek veya polen alerjiniz varsa, kemoterapi alıyorsanız, otoimmün hastalıklarınız varsa, karaciğer veya böbrek hastası iseniz, organ nakli gibi bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanma durumundaysanız bu ürünleri kullanmamalısınız." dedi.

Yine bu süreçte kullanılabilecek, genel solunum yolları hastalıklarında ve yumuşatıcı etkisiyle tahrişi azaltan bitkilere hatmi ve ıhlamurun örnek verilebileceğini dile getiren Akalın, çay şeklinde kullanılabilecek bu bitkilerin güvenilir yerlerden alınması ve etiket bilgilerinin uygun olması gerektiğini anlattı.

Akalın, "Solunum yollarında antiseptik etkili bazı bitkiler de önlem amaçlı kullanılabilir. Bu bitkilere, mersin, ökaliptus, kekik, adaçayı örnek verilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu bitkilerin veya desteklerin hiçbirisi bu virüs için kullanılacak bir tedavi yöntemi değildir. Alınması gereken önlemlere ek olarak tavsiye edilebilir." diye konuştu.

– Uçucu yağlar dezenfektan olarak kullanılabilir

Prof. Dr. Emine Akalın, dezenfeksiyon için mutlaka en az yüzde 60 alkol içeren ürünlerin kullanılması uyarısında da bulunarak, şöyle konuştu:

"Buna ilaveten ortam dezenfeksiyonunda antiseptik etkinliği yüksek olan bazı uçucu yağlardan faydalanmak mümkün. Bunlara, sandal, defne ve çay ağacı ile laboratuvar çalışmalarında antiviral etkisi görülen okaliptüs, bergamot, lavanta, tarçın, limonotu ve ıtır örnekleri verilebilir. Bu bitkilerinden elde edilen uçucu yağlar difüzör veya jel yoluyla kullanılabilir."