Koronavirüsten ölenlerin sayısının 56’ya çıktığı Çin’de yabani hayvanların ticareti yasaklandı

Çin’de insandan insana bulaşan öldürücü 2019-nCoV koronavirüsün canını aldıklarının sayısı 56’ya, bulaştıklarının sayısı 2000’e ulaştı.

Salgının çıktığı yer olan Hubey eyaletinde pazar sabahı itibarıyla yaklaşık 130 hastanın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Virüs bulaşmış kişilerle yakın temasta bulunmuş 7 bin kişi tıbbi gözetim altında tutulurken, virüsü yenip hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 85’e çıktı.

Hubey eyaletinde başkenti Vuhan ile yaklaşık 20 şehirde daha çok sıkı seyahat kısıtlamaları uygulanırken yaklaşık 50 milyon kişi karantina altına alınmış durumda.

Ulusal Sağlık Komisyonu koronavirüsün bulaşma kabiliyetinin güçlendiği ve enfeksiyon sayısının daha da artabileceği uyarısını yaptı.

Devlet Başkanı Şi Cinping, salgının tırmanması nedeniyle Çin’in vahim bir durumla karşı karşıya olduğunu ama salgını kontrol altına almak için verilen muazzam çaba sayesinde bu mücadeleyi kesinlikle kazanacağını söyledi.

Başta koronavirüsün yemeklerde tüketilen yarasa ya da yılan gibi yaban hayvanlarından insanlara geçtiği düşünülürken, Tarım ve Orman Bakanlıkları virüsün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında canlı ya da ölü yabani hayvanların ticaretini yasakladı.

Yaban hayvanlarının pazarlarda, süpermarketlerde, restoranlarda, e-ticaret platformalarında ticareti gibi herhangi bir yere taşınması, nakledilmesine de yasak getirildi.

Yaban hayvanlarının yetiştirildiği, beslendiği her yer karantina altına alındı.

Salgının başlangıç noktası olarak Vuhan’daki iki deniz mahsulleri pazarı görülüyor.

Koronavirüsün Uzakdoğu ülkeleri, Avustralya, ABD ve Avrupa’da Fransa’ya sıçramasının ardından Kanada’da da boy gösterdiği öğrenildi.

Ontario Eyaleti Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. David Williams, Kanada’daki ilk vakanın Toronto’da saptandığını duyurdu.

Williams, Çin’in Vuhan kentinden 22 Ocak günü Toronto’ya dönen 50’li yaşlarındaki erkek hastada söz konusu virüsün tespit edildiğini, hastanın müşahede altında tutulduğunu ve halk sağlığı açısından riskin çok düşük olduğunu ifade etti.

