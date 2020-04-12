Koronavirüsü yenen Suriyeli araştırmacı, Türk sağlık çalışanlarına minnettar

İSTANBUL (AA) – MUHAMMED YUSUF/ADHAM KAKO – Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen ilk yabancılardan Suriyeli araştırmacı Ammar Kahaf, sağlığına kavuştuğu için "kahramanlar" olarak nitelendirdiği Türk sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İstanbul’da yaşayan 40 yaşındaki Suriyeli Ammar Kahaf, Türkiye’de yeni tip koronavirüs görülen ilk yabancı hastalardan biri oldu.

Çalışmalarını Türkiye'de yürüten Umran Araştırmalar Merkezi Başkanı Kahaf, 13 Mart'ta kendisine virüs bulaştığını öğrendi.

Kahaf, 25 gün süren tedavinin ardından Kovid-19'u yenmeyi başardı.

Suriyeli araştırmacı, tedavi sürecinde 18 kilogram verdi.

Kahaf, video konferans yöntemiyle AA muhabirine yeni tip koronavirüsü yenme hikayesini anlattı.

Hastalığın ilk olarak 9 Mart'ta yüksek ateş, kuru öksürük ve yorgunluk ile kendisini hissettirmeye başladığını dile getiren Kahaf, "Ağrı kesici ilaçlar aldım ve işe gittim. Bazı işlerim gereği ertesi gün Ankara'ya gittim. Çok şükür benimle Ankara'ya giden arkadaşlara veya benimle temas kuranlara virüs bulaşmadı." dedi.

– Tedavi süreci

Suriyeli araştırmacı Kahaf, başta yoğun iş programları nedeniyle yorgun olduğunu düşündüğünü belirterek "11 Mart’ta durumum kötüleşti, yataktan kalkamaz hale geldim. 13 Mart'ta nefes almakta zorlanıyor ve yürürken ayakta duramıyordum. Yaşadığım semtteki Başakşehir Devlet Hastanesi'ne gitmeye karar verdim." diye konuştu.

Kahaf, hastanedeki görevlilere şikayetini anlattığını belirterek şöyle devam etti:

"Bana bir yerlere sefer edip etmediğimi sordular. Ben de iki hafta önce yolculuk yaptığımı dile getirdim. O an röntgenimi çektiler. Sonuçlar gelince bir anda hemen tedbirler alındı ve beni tek kişilik bir odaya yatırdılar. Benimle ilgilenen sağlık görevlileri koruyucu kıyafetlerini giyerek bana oksijen ve ateş düşürücü ilaç verdiler."

16 Mart’ta İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini anlatan Kahaf, "Haseki Hastanesi'ne yatırıldıktan 10 gün sonra iyileşmeye başladım. Artık oksijen desteği almadan oturabiliyordum ancak hastalık yeniden nüksetti. Ağrılar, ateş ve nefes darlığı yeniden kendini gösterdi. Dolaysıyla tedavi süreci uzadı." dedi.

– Türk sağlık çalışanlarına teşekkür

Kahaf, tedavi sürecinde vitamin ve bağışıklık güçlendirici ilaçlar aldığını kaydederek "Tedavi süresince çok yoruldum. İyileşmek için Allah'a hep dua ettim. Ailemin ve yakın arkadaşlarının desteğiyle motive oldum." ifadesini kullandı.

Yapılan son testlerin ardından 6 Nisan'da taburcu edildiğini anlatan Kahaf, "Bize gösterilen ilgi tahminimden daha da güzeldi. Salgına yakalananları kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atan doktorlar, hemşireler ve temizlik görevlilerine canıgönülden teşekkür ediyorum. Onlar gerçek kahramanlar." diye konuştu.

– Suriyelilere "Evde Kalın" çağrısı

Kahaf, Türkiye'deki Suriyelilere seslenerek "Bu zor süreç elbet geride kalacak. Sizin ve ailenizin sağlığı için evde kalın. Lütfen tedbirlere uyalım ve Türkiye'ye daha da yük olmayalım." dedi.

Hastalığın zannedildiği gibi kolay atlatılmadığının altını çizen Kahaf şunları kaydetti:

"Hastanelerde çok sayıda kişi yoğun bakımda. Çok sayıda kişi de solunum cihazına bağlı durumda. İnşallah hiç kimse benim yaşadığımı yaşamaz. Sağlığınızı ihmal etmeyin. İnşallah tez zamanda herkes iyileşir ve bu veba son bulur."