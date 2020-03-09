Koronavirüsün üzerine petrol sosu: ABD borsalarında işlemler otomatik olarak durdu

Bugün ABD borsalarının yüzde 7’ye varan düşüşle açılması üzerine hisse alım satımları otomatik olarak geçici şekilde durdu.

15 dakikalık kesintinin ardından işlemler yeniden başladığında, üç büyük endeks olan Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 yüzde 6’nın üzerinde düşüşle seyrediyordu.

2013’ten beri yürürlükte olan yeni sistem uyarınca işlemlerin otomatik olarak durması böylece ilk kez devreye girmiş oldu.

Bugün küresel çapta hisseler, 2008 mali krizinden beri en kötü günü yaşadı.

Zaten koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin kroşesini yemiş borsa, Rusya ile Suudi Arabistan’ın ham petrol üretiminde ek kesinti konusunda uzlaşamaması nedeniyle fiyatlar yüzde 20 düşüşle son 4 yılın en dibine inmesinin de etkisiyle nakavt oldu.

Petrol fiyatlarının bugüne yüzde 30 düşüşle başlaması, 1991 Körfez Savaşı’nın başlamasından beri bir günde yaşanan en büyük düşüş oldu. Daha sonra yüzde 20’nin altında düşüşe geçti.

Piyasaların verdiği tepkiyi ‘tam bir kıyım’ diye niteleyen analistler, bugünü ‘Kara Pazartesi’ diye niteledi.