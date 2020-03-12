Koronovirüs aşısı için Çin’le işbirliğine gitti

Bağışıklık yanıtını güçlendirmek amacıyla farklı adjuvan sistemleri kullanarak yenilikçi aşıların geliştirilmesinde lider GSK’nın bu sistemi sayesinde, aşıların enfeksiyonlara karşı tek başına sağlayabildiği bağışıklık daha uzun süreli ve daha güçlü olabilmektedir.

Koronavirüse karşı umut vadeden aşı adayı için önemli bir işbirliği yaptıklarını belirten GSK Global Aşı Medikal Direktörü Thomas Breuer, “Clover’in teknolojisi ile doz başına gerekli aşı proteinini azaltarak daha çok aşı üretilebilmesini sağlamak ve böylece daha fazla insanın korunmasına katkıda bulundurmak çok önemli” dedi.