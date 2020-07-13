Koşacak gücü yok

Galatasaray’daki tükenişin son perdesi Ankaragücü karşısında yaşandı. Sakatlar, cezalılar, şanssızlıklar bir yere kadar da ligin dibindeki Ankaragücü karşısında iki pas yapamaz mı bir takım! Geriden gelen rakiplerinin hepsi bir bir seni geçmek üzereyken, ligi üçüncü sırada bitirmenin çok kıymetli olacağı bir dönemde üstelik. Bakalım iki hafta sonra çıkacak ağır faturayı kim ödeyecek Galatasaray’da.

Futbolcular tatil havasına girmiş, hepsi ‘bitse de gitsek’ modunda. Formanın ağırlığının farkında olan da yok, hırs yapan da itiraz eden de. Zaten Galatasaray’ın oyun planı da artık ezberlendi. Ver topu Seri’ye, o da sağa sola atsın, kanatlardakiler de gol olur umuduyla karavana orta kessin. İleri uçta İbrahimovic ya da Van Basten oynasa aslında güzel taktik ama böyle bir futbol anlayışı artık kalmadı. Yerden kısa paslarla ve etkili bindirmelerle pozisyon üretmek lazım. En azından dünyanın geri kalanı böyle oynuyor. Tabi bunları yaparken de gücünüzün olması şart. Ama bu takımın gücü bitmiş, koşmaya eriniyor.

Ankarargücü’nün kazanmak için çok fazla bir şey yapmasına gerek yoktu. Sadece ayakta kaldılar, disiplini elden bırakmadılar, Seri’ye biraz basıp, ön alanda presle oynadılar. Zaten hata yapma konusunda ligin en başarılı takımı G.Saray, bekledikleri şansı onlara verecekti, o da genç Emin’in basit top kaybında geldi. Onun adına da kötü bir başlangıç oldu.

Fatih Terim, 17 yaşındaki Emin Bayram’ı kaptan çıkartarak, yeni yabancı kuralına güzel bir mesaj verdi. Ancak futbola yabancılara, dünyaya kör, gerçeklere sağırlara, futbolun içindeki unsurların düşüncelerini reddedenlere ne mesaj verirseniz boş. Galatasaray gibi TFF de tükenişin son perdesinde çünkü. Tek fark, onların faturasını Türk futbolu uzun yıllar ödeyecek.