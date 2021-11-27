Kosova’da öğrenci otobüsüne saldırı: 3 ölü

Kosova’da başkent Priştine’nin yaklaşık 100 kilometre batısındaki Glogjan köyü yakınlarında öğrenci taşıyan otobüse açılan ateş sonucu otobüs şoförü ve 2 öğrenci hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

Kosova polisinin İpek bölgesi sözcüsü Fadil Gashi medyaya yaptığı açıklamada, öğrenci otobüsünü hedefe alan silahlı saldırının yerel saatle 19:00 sularında gerçekleştiğini belirterek, 3 kişinin öldüğünü söyledi. Gashi, saldırıda bir kişinin yaralandığını ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını da kaydetti.

Saldırı sonucu otobüs şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiğini, iki öğrenci ve otobüs muavininin ağır yaralı olarak İpek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade eden Gashi, yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki öğrencinin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını sözlerine ekledi.

İpek Savcılık sözcüsü Shkodran Nikqi de yaptığı açıklamada, olayın araştırıldığını doğruladı. Saldırı sırasında otobüsün Yakova-Deçan güzergahında hareket ettiği öğrenildi. Saldırıya şahit olan otobüsteki öğrencilerden bazıları, saldırganın kar maskesi taktığını ve kalaşnikofla saldırdığını söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani olayı “şok edici” olarak nitelendirdi ve kolluk kuvvetlerini suçun faillerini en kısa sürede bulup adalete teslim etmeye çağırdı.

Saldırı, Kosova’daki diğer kurum ve siyasi parti temsilcileri tarafından da kınandı.

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