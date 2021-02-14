Kosova'daki erken genel seçimde oy kullanma sona erdi

PRİŞTİNE (AA) – Balkan ülkesi Kosova'daki erken genel seçimde yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'da sona erdi.

Ülke genelinde oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların kapatılması ile Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından oy sayımına başlandı.

KQZ Başkanı Valdete Daka, yaptığı açıklamada, yerel saatle 15.30'a kadar kayıtlı 1 milyon 794 bin 862 seçmenin yüzde 32,32'sinin oy kullandığını, seçim sürecinde kendilerine herhangi bir sorun bildirilmediğini belirtti.

Erken genel seçimde 1000'in üzerinde görevlinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde izolasyonda bulunan seçmenlerin oy kullanabilmesi için görevlendirildiği bildirildi.

Bu arada, Kosova'daki seçimi 30 bine yakın gözlemcinin takip ettiği açıklandı.

Seçimde aralarında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Yenilikçi Türk Hareket Partisinin (YTHP) de bulunduğu 28 siyasi oluşumun adayları 120 üyeli meclise girebilmek için yarıştı.

– Erken genel seçime götüren süreç

Haziran 2020'de kurulan koalisyon hükümeti hakkında Kosova Anayasa Mahkemesinin "anayasaya aykırı olduğu" kararını vermesinin ardından erken genel seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Avdullah Hoti'nin başbakan olarak görev aldığı son hükümetin güven oylaması sırasında, Aşkalilerin Entegrasyonu Partisi (PAİ) Milletvekili Ethem Arifi hakkında işlediği bir suç nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunmasını dikkate alan Anayasa Mahkemesi, 22 Aralık 2020'deki kararında Arifi'nin güven oylamasındaki oyunu geçersiz saymıştı.

120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin oyuyla seçilen hükümet, Anayasa Mahkemesinin kararının ardından düşmüştü.