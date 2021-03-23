Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması bazı STK'ler tarafından protesto edildi

ANKARA (AA) – Başkentte bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Kosova Cumhuriyeti'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etti.

İnanç Özgürlüğü Platformu, İHH, Memur-Sen üyelerinin yanı sıra Türkiye'de yaşayan Filistin ve Arnavutluk vatandaşları, Kosova'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.

Zeynel Özkan, grup adına yaptığı basın açıklamasında, 1998'de Kosova işgal edilip büyük katliamlar yaşanırken, İsrail'in işgalcilerin yanında durduğunu söyledi.

Kosova şehitlerinin kanı bile kurumamışken, İsrail'in fırsatını kollayıp iş birlikçileri eliyle böyle bir hamle yaptığını ifade eden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler nasıl ki Kosova bağımsızlık savaşında canımız pahasına Kosova'ya sahip çıktıysak bugün ve her zaman olduğu gibi işgal altındaki Filistin'e sahip çıkıyor ve Siyonist işgalciler başta Kudüs olmak üzere bu toprakları terk edene kadar mücadelemizi devam ettireceğimizi bu vesileyle bir kere daha dile getiriyoruz. Unutmayalım ki Müslümanlar kardeştir ve bir kardeş bir başka kardeşini asla zulme terk edemez. Kosova ve Filistin'in kardeş olduğu gibi. Bizler inanıyoruz ki Kosova'nın feraset sahibi halkı, Filistinli kardeşlerini asla zulme teslim etmeyecek ve yöneticilerinin almış oldukları bu yanlış karardan dönmeleri için yoğun çaba sarf edeceklerdir."

– "İnsanlığın vicdanında ve tarihte kara bir leke"

Özkan, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin işgalden kurtulacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, "Kosova hükümetinin yaptığı bu vahim hatadan bir an önce döneceğine yürekten inanıyoruz. Bizler sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak, Kosova hükümetinin Kudüs'te elçilik açmış olmasının, insanlığın vicdanında ve tarihte kara bir leke oluşturacağına inanıyoruz." dedi.

– "Küresel güçlerin planlarına bilinçsizce hizmet etmek"

İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan ise Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasının, Müslümanları kaosa sürüklemek isteyen küresel güçlerin planlarına bilinçsizce hizmet etmek anlamına geldiğini vurguladı.

Sinan, STK'ler olarak yanlışı dile getirmeyi amaçladıklarını ve Kosova hükümetinin bu yanlıştan döneceğine inandıklarını ifade etti.

Memur- Sen Ankara Şube Başkanı Zahit Şahin de ABD'nin ortaya koyduğu sözde "Barış Planı'nın", İsrail için zulme destek, Filistin içininse ölüm olduğunu belirtti.