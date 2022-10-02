‘Köstebek’ yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
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Muğla’nın Ortaca ilçesindeki kafeteryadan para, içki, tablet ve elektrikli bisiklet çalan ‘köstebek’ lakaplı Azat E. (20) yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf  eden Azat E.’nin, çaldığı tabletleri toprağa gömdüğü öğrenildi. 

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‘Köstebek’ yakalandı

Olay, Muğla’nın Ortaca ilçesinin Dalyan ahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Kamuran Keysan (50), 2 bin lira, 6 şişe içki, 2 tablet ve elektrikli bisikletinin çalındığını fark etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Keysan’ın şikayeti üzerine Dalyan Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, hırsızlık olayını Azat E.’nin gerçekleştirdiğini belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ortaca ilçe merkezinde gözaltına alınan Azat E., suçunu itiraf etti. Jandarma tarafından elektrikli bisiklet arazide, tabletler toprağa gömülmüş halde, içkiler şüphelinin evinin yangın merdiveninde ve  paranın bin 145 lirası da banyonun asma tavanı arasında bulundu. Para ve eşyalar sahibine teslim edilirken, Azat E. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

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