Koşun Millet Koşun Kampanya Var ! AKP’ye Üye Ol Bir Gününü Sarayda Geçir ! ŞOK KAMPANYA !!!





Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz!

-Sokak Röportajları

-Eğlenceli Sohbetler

-Gündem Olan Konular

-Görselli Seçim Anketleri ile sizlere Antalya'dan Halkın Görüş ve Düşüncelerini Sunuyoruz. Bize destek olmak için sizde kanalımıza İlave Olun!!!

Kanalımıza Destek Olmak İçin Patreon Hesabımız https://www.patreon.com/ilavetv İşbirliği ve reklam teklifleri için [email protected] dan ulaşabilirsiniz Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Edebilirsiniz… İnstagram —- İlave Tv

Facebook —- İlave Tv

Twetter —- @Arif_Ilave

Advertisements