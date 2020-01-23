Kourtney Kardashian tekrar anne olmak istiyor

Kardashian ailesinin en büyük ablası Kourney, bir çocuk daha istiyor. Eski sevgilisi Scott Disick’ten üç çocuğu olan Kourtney, Instagram’da yaptığı bir paylaşımda, “Hamile misin?” sorusuna çekinmeden verdiği cevap takdir topladı.
Kourtney Kardashian, dün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, tekrar anne olmak istediğini ima etmekten çekinmedi. Bir takipçisinin fotoğrafın altına yazdığı, “Hamile misin?” sorusuna, “Hayır, keşke” şeklinde cevap verdi.
Ayna önünde çektiği seksi selfiede, karın şişkinliğini hamileliğe yoran takipçilerinden birine dürüstçe cevap veren Kardashian, hayranlarından da takdir topladı.