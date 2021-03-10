Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin kadınlarda daha fazla görüldüğü ortaya çıktı

ANKARA (AA) – Yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yan etkilerinin kadınlarda daha fazla gözlemlendiğini ortaya koydu.

Evening Standart'ın haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinden (CDC) araştırmacılar, ülkede Kovid-19 aşısı olan 13 milyon 700 bin kişinin verilerini analiz etti.

Araştırmacılar, bunlar arasından yaklaşık 7 bin kişinin, aşı uygulandıktan sonra baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi ve benzeri sıkıntılar yaşadıklarını bildirdi.

İlk 13 milyon 700 bin doz aşıdan yüzde 61,2'sinin kadınlara uygulandığı aktarılırken, yan etki görülenlerin de yüzde 79,1'nin kadın olduğu ifade edildi.

Moderna'nın Kovid-19 aşısından uygulanan Pennsylvania Eyalet Kolejinde tıp teknisyeni olan Shelly Kendeffy, The New York Times'a yaptığı açıklamada, aşı olduktan hemen sonra kendini iyi hissettiğini fakat biraz zaman geçtikten sonra dişlerinin gıcırdamaya başladığını ve vücudu buz gibi olmasına rağmen sırılsıklam terlediğini belirtti.

Kendeffy, 7 kadın meslektaşından 6'sının, vücutlarının çeşitli yerlerinde ağrılar, titreme ve yorgunluk gibi semptomlar yaşadığını fakat diğer 8 erkek meslektaşından sadece birkaçında baş ağrısı gibi bazı ufak yan etkiler dışında sorun görülmediğini ifade etti.

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulunda mikrobiyolog ve immünolog Sabra Klein araştırmanın sonuçlarına katıldığını vurgulayarak hiç şaşırmadığını, çünkü diğer hastalıklar için kullanılan aşılarda da kadınların daha fazla yan etki görüldüğünü söyledi.

CDC'nin Bağışıklık Güvenliği Dairesi yetkilisi Julianne Gee de açıklamasında, genel olarak kadınların çeşitli aşılara daha fazla tepki verdiğini ve yan etki gösterdiğini söyledi.

Kadınların, daha yüksek risk altında olmasına rağmen yan etkilerin çok görülmesi konusunda endişelenmemesi gerektiğinin altını çizen Gee, bu durumun, kadınların çok daha sağlam bağışıklık tepkileri verdiğini gösterdiğini ve süreç sonunda muhtemelen daha iyi korunacaklarını dile getirdi.

Daha önce de 2013'te yapılan bir araştırmada bilim insanları, kadınların, 2009'daki domuz gribi salgını aşısına da karşı erkeklere nazaran daha çok tepki ve yan etki gösterdiklerini ortaya koymuştu.

1990-2016 yıllarındaki aşıları kapsayan başka bir çalışmada da bu yıllarda geliştirilen aşılara karşı gözlemlenen alerjik reaksiyonların yüzde 80'inin kadınlarda görüldüğü fark edilmişti.