Kovid-19 hastaları için taşınabilir solunun cihazı geliştirildi

İSTANBUL (AA) – Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve ELAA Teknoloji iş birliğiyle Kovid-19 hastaları için taşınabilir mekanik solunum cihazı üretilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların yüzde 2,4-5,6'sı yoğun bakım ünitelerinde solunum sıkıntısı nedeniyle soluk borularına bir tüp yerleştirilmesi yoluyla solunum cihazlarına bağlanıyor.

Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan mevcut solunum cihazlarının büyük ve hantal olması nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek için taşınabilir kolay kullanımlı ventilatör tasarlandı. Ventilatör ile hastanın bulunduğu oda yoğun bakım odası haline dönüşebilecek ve tedavisi hızlanacak.

Mekanik solunum cihazında aynı zamanda Kovid-19 tedavisi için gerekli solunum destek modlarının bulunduğu elektronik kontrol üniteleri de yer alıyor. Böylece yoğun bakım yatağına gerek duyulmadan, tıbbi oksijen ve hava bağlantılarının olduğu herhangi bir hasta yatağında veya ambulansta bu mobil ventilatörün kullanılması, hastanın bulunduğu yerin yoğun bakım odasına dönüşebilmesi sağlanacak.

Yeni nesil şehir hastanelerinin oda tasarımları da her bir hasta yatağı yoğun bakım yatağına dönüşebilme potansiyeli taşıdığından, üretilecek ventilatörün bu hastaneler için vazgeçilmez bir cihaz olması bekleniyor. Geliştirilecek ventilatörün önce ülkede daha sonra da tüm dünyanın kullanımına sunulması hedefleniyor.

Tasarım ve teknik çizimleri tamamlanan ve malzeme spesifikasyonları belirlenen cihazın prototip çalışmaları devam ediyor. Prototip çalışmaları ve testlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumu'na ürünün sunulması ve seri üretime geçilmesi planlanıyor.