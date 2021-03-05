KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR – “20 gün destek almadan yürüyemedim”

BİNGÖL (AA) – RIDVAN KORKULUTAŞ – Bingöl'de yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen ve 3 ay sonra görevine dönebilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Muzaffer Çakar, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

Muzaffer Çakar, AA muhabirine, geçen yıl 8 Ekim'de hafif bir rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Eşinin testinin de pozitif çıktığını belirten Çakar, ilaç tedavisine başlanmasından 3 gün sonra ciğerlerine tamamen virüs bulaştığının tespit edildiğini dile getirdi.

Kendisinin de evde tedavisinin devam ettirdiği sürede ateşinin yükseldiğini ve nefes almakta zorlandığını ifade eden Çakar, hastalığının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Hastanede yoğun ilaç tedavisine rağmen ateşinin düşmediğini dile getiren Çakar, şöyle devam etti:

"Yarım saat düşüyor sonra tekrar anında 39-40 dereceye yükseliyordu. Beş gün Bingöl Devlet Hastanesinde yattım. Sağ olsun doktorlarımız, sağlık çalışanlarının hepsi ellerinden geleni yapıyorlar. Bu hastalığın belli bir tedavi yöntemi yok. Bir ara gece banyoda bayılarak düştüm. Durumum ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesine sevk edildim."

– "Umudumu hiç kaybetmedim"

Ankara Şehir Hastanesinde 20 gün tedavi gördüğünü ve çok zorluklar çektiğini kaydeden Çakar, çekilen röntgende virüsün akciğerlerinin tamamını kapladığının tespit edildiğini aktardı.

Çakar, "Onun için Ankara'da sağlık ekiplerimiz bana, bir tedavi yöntemi olarak, 'Yüzüstü yatacaksın, hiç kıpırdamayacaksın.' dedi. O şekilde 16 gün yüzüstü yatakta kaldım. Umudumu hiç kaybetmedim hep dinç durmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

– "Evde 2 ay egzersiz yaptım"

Hastanede 16 gün sonra yataktan kaldırılmaya çalışıldığını fakat çok zorluk yaşadığını aktaran Çakar, "Ankara Şehir Hastanesindeki tedavi süresince tam 16 kilo zayıfladım. Bu da vücudumu yıpratmıştı. Taburcu edildikten sonra 20 gün destek olmadan yürüyemedim. Evde de yaklaşık 2 ay egzersiz yaptım, yılbaşında görevime dönebildim. Nefes egzersizlerinin faydasını gördüm. Allah'a şükür yoğun bakıma girmeden bu süreci atlatabildik. Yaşamanın kıymetini anladım." dedi.

Sağlık çalışanlarının çabalarıyla hayata tutunabildiğini vurgulayan Çakar, artık sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Hale yorgunluk hissettiğini ve merdiven çıkarken zorlandığını söyleyen Çakar, "Beş ay gibi süre geçtiği halde zaman zaman da nefes sıkıntısı yaşayabiliyorum. Gerçekten bu hastalık diğer hastalıklara benzemiyor. İnsanın tüm vücudunu ve hücrelerini etkileyebilecek bir hastalık." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bu hastalığa yakalanmaması için azami gayret göstermeleri gerektiğini anlatan Çakar, herkesin mesafe, maske ve hijyen kurallarına çok dikkat etmelerini istedi.

Çakar, eşinin hastalığı kendisine göre daha rahat atlattığını sözlerine ekledi.