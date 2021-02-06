KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR – “Çocuklarım, eniştelerim geliyorlardı, eve almadan pencereden konuşuyordum”

TRABZON (AA) – SEYİT AHMET EKSİK- Trabzon'da, bayılması üzerine gittiği hastanede yapılan testlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğunu öğrenen tansiyon ve gut hastası 80 yaşındaki Muzaffer Altunışık, ilerleyen yaşına rağmen hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi'nde yaşayan ve salgın başladığından beri yaklaşık 10 aydır sadece bahçesindeki hayvanlarla ilgilenip fazla kimseyle görüşmeyen Altunışık, tansiyona bağlı baygınlık sonucu yakınları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede beyin MR'ı ve akciğer röntgeni istenen yaşlı adamın ciğerlerinde küçük bir leke görülmesi üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kendisi gibi hiçbir belirti göstermeyen oğlu Abdurrahman Altunışık'ın (50) da Kovid-19 olduğu belirlendi.

Evde ilaç tedavisi uygulanan baba ve oğlu, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Muzaffer Altunışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıldır kuşlarla ve bahçesindeki hayvanlarla ilgilendiğini söyledi.

– "Mesafemi korudum, maskemi taktım"

Salgın sürecinde yaklaşık 10 aydır evden çıkmadığını ve çok fazla kimseyle görüşmediğini anlatan Altunışık, "Mesafemi korudum, maskemi taktım. Çocuklarım, eniştelerim geliyorlardı, eve almadan pencereden konuşuyordum. Kendimi bugüne kadar böyle korudum." dedi.

Kovid-19 belirtileri hissetmediğini aktaran Altunışık, şunları kaydetti:

"Hiçbir Kovid-19 belirtim yoktu, kahvaltı yaparken baygınlık geçirdim. Oğlum hastaneye götürdü. Çekilen röntgen filmlerimde ciğerlerimde hafif bir leke görülmesi üzerine test yapıldı. Pozitif olduğum ortaya çıktı. Bunun üzerine oğlum da yaptırdı. Onda da pozitif çıktı. Baygınlık geçirip hastaneye gitmesem öğrenemeyecektik. Ailede bir tek ikimizde çıktı hastalık."

Kronik rahatsızlıkları olduğunu dile getiren Altunışık, "Gut hastasıyım, yumurta, nohut yemem, sağlığıma dikkat ederim. Tansiyon ilaçları kullanıyorum. Dizlerimden ameliyat oldum. Hayvanlarımla ilgilenmesem zaten iyileşemezdim. Sağlıklı, mutlu yaşantımı hayvanlarıma borçluyum. Bahçemde tavuk, köpek, horozlarım, kanarya ve muhabbet kuşlarım var, 50 yıldır besliyorum. Esas huzuru bunlardan alıyorum." ifadelerini kullandı.

Altunışık'ın memur olan oğlu 50 yaşındaki Abdurrahman Altunışık da babasının kronik rahatsızlıkları dolayısıyla kimseyle görüşmediğini vurguladı.

Yaklaşık 10 aydır en iyi şekilde korunmalarına rağmen babası ve kendisinin virüse yakalandığına işaret eden Altunışık, "Babam 10 aydır evden çıkmadı. Eve sadece giriş çıkış yapan benim. Yine de bu hastalığa yakalandık. Biz babamdan çok korktuk, 80 yaşında belirli hastalıkları var. Özellikle tansiyon ve gut hastası." şeklinde konuştu.

Babasında belirti olmadığına dikkati çeken Altunışık, şunları ifade etti:

"İnsanda bir öksürme, hapşırma, viral enfeksiyon olur da şüphelenirsiniz. Ne babamda ne bende hiçbir belirti olmadı. Şeker hastasıyım, panik atak ve tansiyon rahatsızlığım var. Günde 7-8 ilaç kullanıyorum. Böyle başladım, böyle bitirdim. Hastalığı atlatma sürecinde moral çok önemli. Burada önemli olan sağlık, buna toplum olarak uymamız lazım."