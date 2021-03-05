KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR – “Düğünümü ertelemek zorunda kaldım”

ADANA (AA) – İSMİHAN ÖZGÜVEN – Adana'da yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kalan Çukurova Devlet Hastanesi biyomedikal teknikeri Ali Koray Aktav ile kulak burun boğaz uzmanı Pakize Özberk ve veri giriş personeli Funda Kayıkçıoğlu, hastalıkla mücadelede yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Biyomedikal teknikeri Ali Koray Aktav, AA muhabirine, vaka sayılarının yoğun olduğu dönemde kuru öksürük şikayetiyle yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Test sonucunu öğrenmesiyle moralinin çok bozulduğunu ifade eden Aktav, "Benim için kötü bir tarihti çünkü 15 gün sonra düğünüm vardı. Düğünümü ertelemek zorunda kaldım." dedi.

Evde izolasyonda kaldığını ve hastalığı daha şanslı olarak hafif atlattığını dile getiren Aktav, en mutlu gününü ertelemek mecburiyetinde kalmasının kendisi ve eşi için çok zor olduğunu aktardı.

Aktav, psikolojik açıdan zorlu bir süreç yaşadığını belirterek, "Hastaların bağlı olduğu cihazlarla bakıyorum sonucunun ne olduğunu ve nerelere gidebileceğini biliyorum. İnsan ister istemez panik ve kaygı halinde oluyor. Allah'a şükür kurtulduk. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor. Düğünümü 20 gün erteleyerek yapabildim. Dikkat etsinler, 'Bana bir şey olmaz' diyerek bu süreci atlatamayız." şeklinde konuştu.

Ali Koray Aktav, herkesten sevdikleri için kurallara hassasiyetle uymasını istedi.

– "Eklem ağrılarım, bitkinlik, halsizlik oldu'

Kulak burun boğaz uzmanı Pakize Özberk de tat ve koku kaybı şikayetiyle yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Evde izolasyonda kaldığı süreçte şiddetli baş ağrısı yaşadığını aktaran Özberk, "Eklem ağrılarım, bitkinlik, halsizlik oldu. Kendimi kötü hissettim. Her an kötü şeyler olabilecek beklentisiyle odada kapalı kaldım. Evde izolasyonda eşim baktı. Kendimi kötü ve yalnız hissettim." ifadesini kullandı.

Özberk, hastalığı atlatmasına rağmen halen tat kaybının devam ettiğini, koku duyusunun ise yeni yeni yerine gelmeye başladığını kaydetti.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine değinen Özberk, salgından bir an önce kurtulmak için herkesin ev ve arkadaş gezmelerinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Hastanenin veri giriş görevlisi Funda Kayıkçıoğlu da terleme, yüksek ateş şikayetiyle yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Eşine de hastalığı bulaştırdığını aktaran Kayıkçıoğlu, "Bedenimde birçok ağrıyla başladı. Alerjik rahatsızlığım olduğu için akciğer tutulumu oldu. Hastalığımın 6. gününde ağırlaştım. Üç gün eşim sadece uyudu. Sevdiklerimize bulaştırmış olmanın üzüntüsünü hastalıkla beraber yaşadık." diye konuştu.

Hastalığı atlatmasına rağmen psikolojisinin halen kötü olduğunu belirten Kayıkçıoğlu, herkesten kurallara tavizsiz uymasını istedi.