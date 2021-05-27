KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR – “Sürekli yattım, eşimin yardımıyla yemek yiyebiliyordum”

ARDAHAN (AA) – GÜNAY NUH – Yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Demir, AA muhabirine, virüsün halsizlikle kendisini gösterdiğini, Kovid-19 şüphesiyle Ardahan Devlet Hastanesine başvurduğunu söyledi.

Yaptırdığı iki testin sonucunun da negatif çıktığını ancak doktorların Kovid-19 olduğuna ilişkin kanaati olduğunu ifade eden Demir, bunun üzerine evinde ilaç tedavisine başlandığını kaydetti.

Öksürük ve baş ağrısının artmasıyla evdeki 7 günün ardından tedavisine 6 gün de Ankara'da hastanede devam edildiğini aktaran Demir, "Ağır bir halsizlik ve çok şiddetli baş ağrısı oldu. Çok fazla halsizlik beni yoruyordu, bir türlü oturamıyordum. Hastalık sürecinde sürekli yattım ve eşimin yardımıyla yemek yiyebiliyordum. İlaç tedavim bitmesine rağmen etkisi bir süre sürdü." ifadelerini kullandı.

Hastalığın tedaviden önce ciğerlere inmeye başladığına dikkati çeken Demir, bu süreçte erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu anladığını dile getirdi.

Salgınla mücadelede aşının önemine vurgu yapan Demir, Kovid-19'un zorlu sürecini yaşayan biri olarak herkese aşı olma tavsiyesinde bulundu.

Demir, şunları kaydetti:

"Bu hastalık gerçekten çok ciddi. Herkesin yakalanmamak için azami derecede dikkat göstermesi lazım. Bu süreçte daha dikkati ve tedbirli olmamız lazım. Aşı vurulmadan zaten bunun önüne geçilemeyecek. Sıra geldiğinde kesinlikle aşımızı yaptırmalıyız. Kendi canımız, çocuklarımız ve yakınlarımız için aşı olmalıyız. Türkiye'yi düşünüyorsanız bir an önce aşıyı olmanız lazım."