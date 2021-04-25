Kovid-19 kaynaklı Tunus'ta 61, Lübnan'da 28 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 61, Lübnan'da 28 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 61 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 229 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Salgından ölenlerin toplam 10 bin 231'e ulaştığı belirtilen açıklamada, vaka sayısının da 298 bin 572'ye çıktığı, bunlardan 248 bin 13'nin de iyileştiği kaydedildi.

– Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, ülkede 28 kişi daha Kovid-19'dan öldü, 1511 yeni vaka tespit edildi.

Açıklamada, toplam ölenlerin sayısının 7 bin 118'e yükseldiği, toplam vakaların 519 bin 615'e çıktığı, salgına yakalananlardan 445 bin 163 kişinin de iyileşerek hastalıktan kurtulduğu ifade edildi.