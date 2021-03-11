Kovid-19, Mobil Dünya Kongresi'nde bu yıl da iptallere neden oldu

MADRİD (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 2020'de yapılmayan ve bu yıl da mart yerine haziran sonuna ertelenen Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılmayacağını açıklayan şirketlerin sayısı artıyor.

İspanya'nın Barselona kentinde 28 Haziran-1 Temmuz'da yapılacak MWC'ye Facebook'un ardından Nokia, Sony ve Ericsson firmaları da stant açarak katılmayacaklarını duyurdu.

Teknoloji firmaları, dünyanın en önemli mobil fuarlarından biri olan MWC'ye katılmama gerekçelerinin Kovid-19 salgını olduğunu belirtti.

MWC'ye 2006 yılından bu yana ev sahipliği yapan ve bundan büyük gelir elde eden Barselona'da, yerel yönetim ve Dünya GSM Birliği (GSMA), pandemiye karşı önlemlerin artırılacağını açıklamıştı.

Katılımcıların fuardan 72 saat önce Kovid-19 testi yapmasını ve fuar alanında FFP2 tipi maske takmasını zorunlu kılan GSMA, sosyal mesafeyi korumak için fuar alanının giriş-çıkış kapılarının iki katına çıkarılacağını ve ateş ölçme kontrollerinin artırılacağını duyurmuştu.

Kovid-19'dan dolayı Şubat 2020'de gerçekleştirilmesi planlanan fuar iptal edilirken, 1-4 Mart 2021'deki fuar da 28 Haziran-1 Temmuz 2021'e ertelenmişti.

GSMA Yönetim Kurulu Başkanı John Hoffman, Eylül 2020'de yaptığı açıklamada, "Sektörümüzdeki 100 büyük firmanın 78'i MWC'ye katılımını bildirdi. Bunun yüzde 80 veya 85'lere çıkmasını bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, yaklaşık 200 ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC'ye pandemiden dolayı bu yıl 50 bin kişinin katılması hedefleniyor.