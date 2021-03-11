Kovid-19 nedeniyle ertelenen MIYC Kış Trofesi ilk üç ayak yarışları iptal edildi

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenmesi planlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenen MIYC Kış Trofesi 1, 2 ve 3. Ayak Yarışları, iptal edildi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştiremediğimiz MIYC Kış Trofesi'nin ilk üç ayak yarışlarının iptaline karar verilmiştir. 4, 5 ve 6. ayak yarışları ise koşulların uygun olması halinde birbirinden bağımsız yarışlar olarak yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

23-24 Ocak'ta yapılması planlanan MIYC Kış Trofesi 1. Ayak, 13-14 Şubat'ta yapılması planlanan MIYC Kış Trofesi 2. Ayak ve 6-7 Mart'ta düzenlenmesi planlanan MIYC Kış Trofesi 3. Ayak Yarışları salgın dolayısıyla ertelenmişti.