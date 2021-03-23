Kovid-19 nedeniyle Lübnan'da 51, Tunus'ta 23 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 51 kişi, Tunus'ta 23 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ülkede 51 yeni can kaybıyla Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 5 bin 808'e yükseldiği bildirildi.

Yeni tespit edilen 1472 vakayla virüse yakalananların toplam sayısının 441 bin 14'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 347 bin 563 olduğu belirtildi.

– Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede son 24 saatte 23 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısının 8 bin 546'ya ulaştığı kaydedildi.

Tespit edilen 217 yeni vakayla virüse yakalananların toplam sayısının 245 bin 923'e çıktığı belirtildi. Tunus'ta 213 bin 106 kişinin de virüsü yendiği ifade edildi.