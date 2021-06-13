Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 71, Mısır'da 35 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 71, Mısır'da 35 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 71 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 2 bin 228 kişinin hastalığa yakalandığı, 1292 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin sayısının 13 bin 436'ya, virüse yakalananların 367 bin 47'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 320 bin 767 olduğu kaydedildi.

– Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 35 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 713 kişinin enfekte olduğu, 433 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 15 bin 582'ye, vaka sayısının 272 bin 491'e, iyileşenlerin sayısının ise 200 bin 273'e ulaştığı kaydedildi.