Kovid-19 nedeniyle Ürdün'de 88, Lübnan'da 42, Tunus'ta 20 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) – Ürdün'de 88, Lübnan'da 42 ve Tunus'ta 20 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 88 kişinin daha Kovid-19 kaynaklı olarak hayatını kaybettiği, ülkede 8 bin 789 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 5 bin 876'ya, pozitif vaka sayısının 535 bin 455'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 434 bin 167'ye çıktığı ifade edildi.

– Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasında da ülkede 42 yeni can kaybıyla birlikte Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 5 bin 757'ye yükseldiği bildirildi.

Yeni tespit edilen 968 vakayla virüse yakalananların toplam sayısının 439 bin 543'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 343 bin 78 olduğu belirtildi.

– Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede son 24 saatte 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısının 8 bin 546'ya ulaştığı kaydedildi.

Tespit edilen 301 yeni vakayla virüse yakalananların toplam sayısının 245 bin 706'ya çıktığı belirtildi. Tunus'ta 212 bin 304 kişinin de virüsü yendiği ifade edildi.