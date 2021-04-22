Kovid-19 süreci, Türkiye'nin sağlık potansiyelinin iyi olduğunu dünyaya gösterdi

ANTALYA (AA) – MUSTAFA KURT/AYŞE YILDIZ – Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Tevfik Yazan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'nin sağlık sisteminin iyi konumda olduğunu gösterdiğini belirterek, "Sağlıkta sadece Orta Doğu'da değil, dünyada da söz sahibiyiz ve yükselen ülkeyiz." dedi.

Yazan, AA muhabirine, salgın sürecinde Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde sağlık alanındaki öneminin arttığını söyledi.

Kovid-19 salgının başından beri etkin müdahalesi sayesinde Türk sağlık sisteminin göz doldurduğunu ve iyi konumda olduğunu gösterdiğini vurgulayan Yazan, "Gelişmiş diye nitelediğimiz bazı ülkeler, havaalanında birbirlerinin tıbbi cihazlarına el koyarken ülkemiz bu süreçleri rahat atlattı, hatta birçok ülkeye yardım etti. Türkiye olarak sağlıkta sadece Orta Doğu'da değil dünyada da söz sahibiyiz ve yükselen ülkeyiz." diye konuştu.

Sağlık turizminde Türkiye'nin birçok avantajlarının olduğuna dikkati çeken Yazan, buna rağmen halen dünyadaki sağlık turizmi pastasından yeteri kadar pay alamadıklarını dile getirdi.

– "Yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir sağlık hareketliliği var"

Sağlık turizminde sadece medikal pazarın 100 milyar dolarları aşan rakamlara ulaştığını aktaran Yazan, şunları kaydetti:

"Otelinden termal turizmine, üçüncü yaş gruplarından engel turizmine kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık sağlık hareketliliği var. Gittikçe artan hayat standardı, sağlıklı yaşam farkındalığı ve sadece bir tedavi için değil mevcut sağlığını korumak ve daha da iyileştirmek için yapılan seyahatler, sektörün potansiyelini gösteriyor. Bizim de 2023'te 2 milyon sağlık turizmi hastası ve en az 20 milyar dolar gelir hedefimiz var."

Sağlık turizmini, en az savunma ve sanayi kadar stratejik sektör gördüklerini bildiren Yazan, sağlık turizminin 50'nin üzerinde yan sektöre ekonomik girdi sağladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin, termal ve 3. yaş turizminde önemli bir altyapısının olduğunu vurgulayan Yazan, potansiyelin ortaya çıkarılmasıyla bu sene, 2020'nin kayıplarının karşılanabileceğini, 2023'te ise 20 milyar dolar hedefinin fazlasıyla tutturulacağını söyledi.

Yazan, dünya standartlarında sağlık hizmeti veren Türkiye'nin kültür, gastronomi, deniz, kum, güneş turizmiyle de öne çıktığını ifade etti.

– "İngiltere'nin ilk tercihi Antalya"

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat da Türkiye'nin dünya standartlarında kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlü altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Kanpolat, "Dünya standartlarında kaliteli ve daha uygun fiyata sağlık hizmeti sunuyoruz. Salgından önce daha çok Arap ve Orta Doğu ülkelerinden hastalar geliyordu. Salgından sonra özellikle Avrupa ve İskandinav ülkelerinin birinci tercihi Türkiye oldu. Daha çok organ nakli, diş tedavisi ve estetik operasyonlar için geliyorlar. Avrupa ülkelerinde de İngiltere'nin ilk tercihi Antalya." ifadelerini kullandı.

– "Antalya sağlık turizminde marka olabilir"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Antalya'nın gerek nitelikli insan kaynağı gerek sağlık altyapısı gerekse de birçok ülkeye direkt uçuş bulunması nedeniyle sağlık turizmi için çok uygun bir şehir olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde sağlık altyapısının gücünün kanıtlandığını ifade eden Özkan, "Özellikle salgın sürecinde başarılı hekimlerimiz sayesinde çok sayıda hasta sağlığına kavuştu. Birçok ülkeden daha iyi sağlık sistemine sahibiz, yoğun bir talep de var. Bizlere düşen de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek." dedi.

Sağlık turizminin öncelikli projeleri arasında yer aldığını hatırlatan Özkan, gerekli mevzuat düzenlemelerinden sonra Antalya'nın dünyada sağlık turizminde marka olabileceğini vurguladı.