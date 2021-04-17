Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüsler denetlendi

İSTANBUL (AA) – Jandarma ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan kısmi kapanma tedbirleri kapsamında, şehirlerarası taşımacılık yapan otobüsleri denetledi.
Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişeleri mevkisinde kontrol noktası oluşturan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğunlaştırılmış dinamik denetimde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüsleri durdurarak kontrol etti.
Ekipler, Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını, sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uyulup uyulmadığını inceledi.
Denetimlerde yolcuların HES kodu sorgulaması da yapıldı.
Jandarma ekiplerince, yolculara içerisinde maske, eldiven, dezenfektan ve kolonyanın olduğu hijyen paketi dağıtıldı.