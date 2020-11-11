Kovid-19 testi pozitif çıkan Mehmet Sepil: “Kendimi çok iyi hissediyorum”

İZMİR (AA) – Kovid-19 testi pozitif çıkan Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, kendisini çok iyi hissettiğini bildirdi.

Sepil, kulübün Twitter hesabında yer alan görüntülü mesajında, cumartesi gecesi bazı semptomların gözükmesinin ardından pazar günü de ufak tefek kas ağrılarının olduğunu belirtti.

Bunun üzerine pazartesi günü Kovid-19 testi yaptırdığını aktaran Sepil, şunları kaydetti:

"Pozitif olduğunu öğrendim. Dünden beri semptomların çoğunu az miktarda yaşadım. Son 24 saattir bu semptomların hiçbiri yok. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evde günlük hayatımı sürdürüyorum. Herkese şunu söyleyeceğim; lütfen dikkatli olalım, ben gereken özeni göstermedim, belli bu. Maske, mesafe kurallarına tam uyduğumu söyleyemeyeceğim. Lütfen siz dikkatli olun, ben çok iyiyim. Hepinizi çok seviyorum."