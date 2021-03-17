Kovid-19 Ürdün'de 56, Irak'ta 33 can daha aldı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 56, Irak'ta 33 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 56 kişinin daha vefat ettiği, 9 bin 535 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 733 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 553'e, vaka sayısının da 504 bin 915'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 412 bin 387 olduğu ifade edildi.

– Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 663 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 591 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 13 bin 860'a, vaka sayısının 774 bin 15'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 698 bin 775'e ulaştığı bildirildi.