Kovid-19 vaka sayılarının düşüşe geçtiği Portekiz'de virüse karşı bazı önlemler gevşetildi

MADRİD (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayılarında büyük düşüşün görüldüğü Portekiz'de, virüse karşı alınan bazı önlemler bugünden itibaren gevşetilerek, 9 ile 15 yaş arası öğrenciler için yüz yüze eğitime başlandı.

Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede son 24 saatte 159 yeni vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Ağustos ayının sonundan bu yana en düşük günlük vaka sayısının açıklandığı ülkede, toplam vaka sayısı 823 bin 494'e, virüse bağlı can kaybı da 16 bin 885'e çıktı.

Noel tatilinin ardından özellikle ocak ayında ciddi sorunlar yaşayan Portekiz'de, 27 Ocak'ta günlük 293 can kaybı ile 15 binden fazla vaka sayısı kayda geçmişti.

Diğer yandan 15 Nisan'a kadar uzatılan olağanüstü hal kapsamında, sınırların kapatılması ve gece yarısından itibaren serbest dolaşım kısıtlamaları devam etse de 15 Mart'ta başlayan bazı önlemlerin gevşetilmesinde bugünden itibaren ikinci aşamaya geçildi.

Portekiz'de bar ve restoranların terasları, jimnastik salonları (grup dersler olmadan), müzeler, 200 metrekareye kadar olan mağazalar yeniden hizmete açılırken, şimdiye kadar açık olan ilkokulların yanı sıra 9 ile 15 yaş arası öğrenciler için yüz yüze eğitime bugün itibarıyla başlandı.

Hükümet, 15 yaş üstü öğrencilerin ise 19 Nisan'dan itibaren sınıflara geri dönmesini planlıyor.