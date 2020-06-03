Kovid-19'a karşı el yıkama sistemi tasarlayan Kenyalı çocuğa ödül

ABUJA (AA) – Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için pedalla çalışan el yıkama sisemi geliştiren 9 yaşındaki Kenyalı çocuğa devlet başkanı tarafından ödül verildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, 9 yaşındaki Kenyalı Stephen Wamukota, Kovid-19 ile mücadele için ağaçtan el yıkama sistemi tasarladı.

Elle temas olmadan kullanılabilen sistemle Kovid-19'un yayılımını engellemeyi amaçlayan Wamukota, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından tebrik edildi ve kendisine Devlet Başkanlığı Hizmet ve Yurtsever Ödülü verildi.

Kenyalı Wamukota, tasarladığı el yıkama sistemini hurdalıktan bulduğu pencere çerçevelerinden yaptı.

Sistem sayesinde ellere ihtiyaç duyulmadan suyun akması için pedala basılıyor ve böylece virüsün yayılması önleniyor.

Ödül dolayısıyla çok mutlu olduğunu ve şimdiye kadar sadece iki el yıkama sistemi yaptığını dile getiren 9 yaşındaki Wamukota, daha fazla el yıkama sistemi yapacağını sözlerine ekledi.

Kenya'da bugüne kadar 2 bin 216 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti.