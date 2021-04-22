Kovid-19'da “çok yüksek riskli” Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz'dan gençlere uyarı:

OSMANİYE (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz mutant virüsün gençleri de etkilediğini belirterek, "Bu sebeple gençlerimizin kurallara uyması büyük önem taşıyor." dedi.

Vali Yılmaz, Rahime Hatun Meydanı'ndaki denetimde, esnaf ve vatandaşların Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere uymasını istedi.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Sağlık Bakanlığınca en son açıklanan Kovid-19 risk haritasında, kentteki vaka durumunun düşüşe geçtiğini söyledi.

Yılmaz, kurallara daha sıkı uyarak ramazanı fırsata çevirmek gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumsal hareketliliğin olduğu her yerde kurallara uyulması ve bu mücadeleyi hep birlikte yapmamız hususunda uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmının kuralara uyduğunu görmek sevindirici. Özellikle büyüklerimiz daha duyarlı davranıyorlar. Bu mücadeleyi hep birlikte başarabileceğimize inanıyoruz. Ramazanı fırsata çevirip kurallara daha sıkı riayet etmeliyiz. Bu anlamda, ev buluşmalarını, akraba ve taziye ziyaretlerini yapmamalıyız. Gençlerimizin kurallara uymasının daha önemli olduğu bir dönemdeyiz çünkü mutant virüsün gençlerimizi etkilediğini görüyoruz. Onlar, fazla etkilenmese de taşıyıcı olarak bir başkasına bulaştırabiliyorlar. Bu sebeple gençlerimizin kurallara uyması büyük önem taşıyor."