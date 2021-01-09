Kovid-19'dan ölenlerin defin işlemleri virüse karşı alınan önlemlerle yapılıyor

ANKARA (AA) – ÖMER OLCAY – Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınından Türkiye'de en çok etkilenen iller arasında olan Ankara'da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yıkama, kefenleme, cenaze namazı kılınması ve defin işlemleri mezarlık personelince alınan önlemler kapsamında gerçekleştiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere yönelik oluşturduğu özel ekiple, Karşıyaka, Sincan Cimşit ve Mamak Ortaköy mezarlıklarında, özel gasilhaneler ve defin alanlarıyla hizmet veriyor.

Günlük dezenfekte edilen Kovid-19 gasilhanelerinde, eldiven, tıbbi maske ve tulum kullanılarak erkek ve kadın gassallar tarafından su dökülerek yıkanan cenazeler, kefenlendikten sonra tabut ya da ceset torbasına konuluyor ve cenaze arabasıyla defin alanına götürülüyor.

Birçok ailenin ya karantinada olduğu ya hastanede yattığı ya da bulaşma riski sebebiyle yaklaşamadığı için koronavirüsten hayatını kaybeden yakınlarının cenaze namazları, çoğunlukla mezarlık personeli tarafından kılınıyor.

Cenaze yakınlarının sosyal mesafe kuralı içerisinde izleyebildiği, mezarlık personelinin tabuta ve ceset torbasına dokunmadan ip yardımıyla yaptığı defin işleminde hüzünlü anlar yaşanıyor.

Personelin gerçekleştirdiği defin sonrasında talepte bulunan cenazenin yakınları, maskeli ve eldiven takarak mezarın üstüne son toprağı atarak sevdiklerine veda ediyor.

– "Endişelendiler, psikolojik destek verdik"

ABB Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Bozan, AA muhabirine Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere yönelik gerçekleştirdikleri cenaze işlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'un dünyada görülmesinin ardından normal cenazelerin salgın riskinden etkilenmemesi için üç mezarlıkta özel gasilhane, cenaze aracı ve defin alanı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Bozan, koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümün ardından ilk cenazenin 22 Mart 2019'da defin işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cenazelerin taşınması, yıkanması, kefenlenmesi, imam hizmetleri ve defin edilmesi gibi işlemleri, personelin büyük bir fedakarlıkla gerçekleştirdiğini vurgulayan Bozan, "(Personelden) Çok korkan oldu. Sürekli kadın ya da erkek gassallarımız Kovid-19'lu cenazeleri yıkıyor. Endişelendiler, psikolojik destek verdik. Şu ana kadar aldığımız tedbirler çerçevesinde gasilhanemizde, bilgi işlemimizde ve imamlarımızda çok az sayıda Kovid-19 hastalığına yakalanan oldu." dedi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinin evlerinden ya da hastanelerden özel araçla alındığını ifade eden Bozan, cenaze yıkama ve kefenleme işlemlerinin virüse karşı önlemlerin alındığı gasilhanelerde kadın ve erkek gassallar tarafından yapıldığını aktardı.

– "Tabutla birlikte defin ederiz"

Yıkama işlemi sonrasında cenazesini görmek isteyenlere, 2 metre sosyal mesafe şartıyla gerekli önlemleri aldıktan sonra imkan tanıdıklarının bilgisini veren Bozan, şöyle devam etti:

"Kefenlendikten sonra tabuta konulur. Vatandaşımızdan defin işlemleri sırasında uzakta olmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda ricada bulunuruz. Tabutla defin yapılacaksa eğer biz tabutu iple beraber mezara indiririz. Orada tabutla birlikte defin ederiz. Ceset torbası ya da tabutla defin yapıldıktan sonra (mezarın) kapağı kapatılır. Yine bizim görevlilerimiz tarafından üzeri toprakla kapatılmaya başlanır. Bu esnada cenaze yakınları toprak atmak isterlerse bu esnada gelip toprak atabiliyorlar."

– "Ne olur gelip bu cenazenin defin işlemini yapar mısınız?"

Salgının yakınlarını kaybeden bazı ailelerde büyük yaralar açtığını anlatan Bozan, şunları kaydetti:

"Bize bazı telefonlar geldi. Örneğin 'Bizim evimizde bir tane cenazemiz var. Biz koronavirüslüyüz, dışarıya çıkmamız yasak. Ne olur gelip bu cenazenin defin işlemini yapar mısınız?' Biz bu cenazeyi evden alıp taşıyoruz, yıkıyoruz, kefenliyoruz, namazını kıldırıp ve defin işlemini gerçekleştiriyoruz. Aile yakınlarının olmadığı, evladın babasına, babanın da evladının cenazesine gelemediği cenazelerle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bu süreçte hiç kimse mağdur edilmemiştir ve bu hizmet iyi şekilde devam etmektedir."