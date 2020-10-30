Kovid-19'la mücadeleye destek için Toplum Yararına Programlarda düzenlemeye gidildi

ANKARA (AA) – Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince Sağlık Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile taşra teşkilatının salgınla mücadele faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program (TYP) düzenlenebilmesine olanak sağladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İŞKUR tarafından hazırlanan "Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe, TYP'lerde düzenlemeyi içeren geçici madde eklendi.

Salgınla mücadelede sahada yoğun bir çalışma yürüten filyasyon ekiplerinin de desteklenmesi amacıyla yapılan düzenlemeye göre, Kovid-19 salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik TYP düzenlenebilecek.

Bu şekilde düzenlenecek programlarda yönetmeliğin 65'inci maddesindeki TYP'nin uygulanmasına ilişkin kıstaslar ile dördüncü fıkrada yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP'lerin değerlendirmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmayacak.