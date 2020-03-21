Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı teknoparklarda kira düzenlemesi

ANKARA (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle alınan tedbirlere yenilerini eklediklerini belirterek, "Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine 'Bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın.' dedik." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye bakanlıkları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortak bir karar alarak, teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde görev yapan personelin nisan sonuna kadar evden çalışmasını mümkün hale getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu kez de teknoparklarda yer alan kuluçka firmalarıyla restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmamasını kararlaştırdı. Ayrıca bu kampüslerdeki Ar-Ge ve tasarım firmalarının da 2 aylık kira ödemelerinin ertelenmesi ve ödeme planında kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüs ile Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından Bakanlık olarak bir dizi tedbir aldıklarını bildirdi. Teknopark ekosisteminin katma değerli üretim için büyük önem taşıdığını belirten Varank, buralardaki kabiliyetlerin korunmasının en temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Varank, Kovid-19 tehdidine karşı sektörleri ve iş gücünü korumak adına tüm alternatiflere detaylı biçimde çalıştıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda inovasyonun ve yeniliğin merkezi olan teknoparklarımız için de tedbirleri devreye aldık. Bu yerleşkelerde Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yeni teknolojiler geliştiriliyor. Dolayısıyla buralardaki firmalarımızı ve iş gücümüzü, olası salgının etkilerinden mümkün mertebe uzak tutmak istiyoruz. İlk adım olarak Zehra Hanım (Bakan Zehra Zümrüt Selçuk) ve Berat Bey (Bakan Berat Albayrak) ile ortak bir karar alıp, teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan personelin nisan sonuna kadar evden çalışmasına imkan sağladık."

– "Gerekli talimatları gönderdik"

İş gücünün korunması kadar firmaların direncinin artırılmasının da önem taşıdığına işaret eden Varank, "Bu amaçla teknopark firmaları ekonomik açıdan zorluk yaşamasınlar diye kiralar konusunda kritik bir adım attık. Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine 'Bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın.' dedik. Teknopark yönetici şirketlerinin de mali durumunu gözeterek işletme giderlerini kapsam dışı tuttuk.'' ifadelerini kullandı.

Varank, tüm teknoparkların bu düzenlemeden yararlanabileceğini vurgulayarak, Türkiye genelinde teknoparklarda faaliyet gösteren 5 bin 682 firma olduğunu ve buralarda yüzde 83'ü Ar-Ge personeli olmak üzere 58 bin 241 kişinin çalıştığını bildirdi.

Bakanlığın teknoparklara bugüne kadar 1,2 milyar lira hibe verdiğini anımsatan Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sayede sıfırdan bir ekosistem inşa edildi. İşte şimdi teknopark yönetici şirketlerimize büyük sorumluluk düşüyor. Yönetici şirketlerimiz Kovid-19 riskiyle mücadelede üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecek. Devletimizin sunduğu destekler, özel sektörün iş birliğiyle çok daha etkili hale gelecek. El birliğiyle ve milli bir duruşla riski asgariye indirip, bu sorunların üstesinden geleceğiz."