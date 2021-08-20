Köyceğiz’de yine orman yangını başladı

Yazan:
Alaturka Online
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Önceki hafta günlerce yanan Muğla Köyceğiz’de yine orman yangını çıktı.

MUSTAFA SARIİPEK

Yayınlanma: 15:29 – 20 Ağustos 2021 Güncellenme: 15:34 – 20 Ağustos 2021

Köyceğiz’de Otmanlar Dereköy kesimindeki orman yangınına itfaiye ve orman yangını söndürme ekiplerinin karadan ve havadan müdahaleye başladığı bildirildi.

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