HaberlerGündem Köyceğiz’de yine orman yangını başladı Yazan: Alaturka Online - 20 Ağustos 2021 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Önceki hafta günlerce yanan Muğla Köyceğiz’de yine orman yangını çıktı. MUSTAFA SARIİPEK Yayınlanma: 15:29 – 20 Ağustos 2021 Güncellenme: 15:34 – 20 Ağustos 2021 Köyceğiz’de Otmanlar Dereköy kesimindeki orman yangınına itfaiye ve orman yangını söndürme ekiplerinin karadan ve havadan müdahaleye başladığı bildirildi. İlginizi Çekebilir İstanbul’da orman yangını