Köyceğiz'deki tarihi konak aromatik bitkiler atölyesine ev sahipliği yapıyor

MUĞLA (AA) – Muğla'nın sakin şehir unvanlı Köyceğiz ilçesindeki tarihi konak, "Aromatik Bitkiler Evi" olarak hizmet vermeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen "Gelecek Turizmde Projesi" kapsamında desteklenen evde, atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarda salgın koşulları göz önüne alınarak sınırlı sayıda katılımcı kabul ediliyor. Bugüne kadar sıfır atık, bez çantalara bitki çizim ve boyama, aromaterapik mum, aromatik bitkilerle fizyoterapi, makromelina ile neşeli yapraklar, aromatik bitkilerle kahve demleme ve girişimcilik başlıkları adı altında atölye çalışmaları yapıldı.

Proje ile ilçenin, tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşan botanik zenginliğinin tanıtılması, turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Proje Koordinatörü MSKÜ Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Nur Çelik İlal, AA muhabirine, Köyceğiz'in botanik zenginliğini ön plana çıkararak dünyada bir turizm arzı oluşturan botanik turlarına Türkiye'den de bir örnek oluşturmak istediklerini söyledi.

Proje ile kadınlara da istihdam oluşturduklarını dile getiren İlal, "Hem Köyceğiz'in tanıtılması hem de turizm alanında sürdürülebilir bir anlayışla destinasyon oluşturulması noktasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

İlal, Köyceğiz'e gelen ziyaretçilerin konaklama sürelerini uzatmak ve atölyelerdeki aktivitelere katılarak tatillerini böyle bir deneyimle yapmalarını sağlamayı planladıklarını kaydetti.

Atölye çalışmalarına katılan emekli öğretmen Mehpare Kaya ise kurslara katılarak el becerilerini geliştirdiklerini bildirdi. Kaya, etkinliklerle hem Köyceğiz'in tanıtımına hem de kendi bütçelerine katkı sağlayacaklarını söyledi.