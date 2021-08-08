Köyceğiz’deki yangında 11’inci gün, yayladaki evler tahliye edildi 

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının 11’nci gününde alevler, Çövenli Yaylası yakınındaki ormanlık araziye ulaşınca burada yaşayanlar evlerinden tahliye edildi.

Köyceğiz’in Yangı Mahallesi’ndeki makilik alanda, 29 Temmuz’da yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, bugün de sürdü.

2 uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, TOMA, orman işçisi ve itfaiye erinin karadan müdahale ettiği yangında, alevler Çövenli Yaylası’ndaki evlerin hemen yanında bulunan ormanlık alana ulaştı. Ekipler, yayla evlerinde yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin çalışması sürüyor.