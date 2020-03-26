Köyden İndim Şehire filminin konusu ve oyuncuları

Köyden İndim Şehire filmi, Yeşilçam’ın en çok sevilen komedilerinden biridir. 1974’te usta yönetmen Ertem Eğilmez tarafından çekilen filmin başrollerinde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Tekin Akmansoy rol aldı. İşte Köyden İndim Şehire filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

Köylerinde gömülü olan defineyi bulduktan sonra, altınları bozdurmak için Ankara’ya gelen dört kardeşin hikayesinin anlatıldığı filmde Türk sinemasının unutulmaz isimleri rol alıyor.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara’da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza’ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar ya…) Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI

Kemal Sunal – Saffet

Zeki Alasya – Himmet

Metin Akpınar – Hayret

Halit Akçatepe – Gayret

Mine Mutlu – Ali Rıza Emmi’nin Baldızı

Perran Kutman – Gülsüm

Meral Zeren – Emine

Tekin Akmansoy – Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)

Leman Çıdamlı – Ali Rıza Emmi’nin Eşi

Mete İnselel – Resepsiyon Görevlisi

Oya Alasya – Himmet’in Eşi.