Köylere giden yok… Evler yıkıldı, can kayıpları var, yiyecek kıtlığı yaşanıyor…

6 Şubat günü 9 saat arayla merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir etti. Binlerce kişi yaşamını yitirdi on binlerce yaralı var. Depremden sağ kurtulanlar ise barınma, giyinme, yiyecek ve su sıkıntısı yaşıyor.

Depremin 4. gününde kent merkezlerinde arama-kurtarma faaliyetleri ve yardımlar hız kazandı. Kent merkezinden uzak ilçeler, beldeler, köyler ise adeta unutulmuş durumda. İletişim kurulabilen birçok köyden evlerin yıkıldığı, can kayıplarının yaşandığı, yollar, elektrik ve su şebekelerinin hasar gördüğü bilgisi geliyor.

Ne devlet ne de sivil kuruluşlar eliyle her hangi bir yardımın ulaşmadığı bir çok köy bulunuyor. Özellikle Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’ın kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köylere ulaşım sağlanamıyor.

MERSİN’DEN YOLA ÇIKIP KÖYE YÜRÜYEREK ULAŞTIK

Adıyaman’ın Recep, Doğanlı ve Aksu köyleri bunlardan sadece bir kaçı. SÖZCÜ’ye ulaşan öğretmen Kemal Varol, Recep köyünde yaşananlarla ilgili şunları aktardı:

İlk depremin hemen ardından köydeki yakınlarımıza ulaştık. Köyde birçok evin yıkıldığını enkaz altında insanların bulunduğu bilgisini aldık. Daha sonra iletişim kesildi ve bir daha ulaşamadık. Mersin’den bir grup özel araçlarla bölgeye hareket etti.

Köye 5 kilometre mesafede bulunan köprü depremden sonra yıkılmış. Yürüyerek köye ulaşanlarla 1 kez iletişim kurabildik. Oradaki durum içler acısıymış. Yaklaşık 100 kişini yaşadığı köyde evlerin neredeyse tamamı yıkılmış, enkaz altında kalanlardan Recep köyünde 3, Şahverdi mezrasında 3, Aksu mezrasında 11 can kaybı var.”

Köye gidenlerle de iletişimin kesildiğini ifade eden Varol, “Bulam kasabası, Doğanlı köyü ve buraya bağlı Aksu mezrasında da durumun aynı olduğunu öğrendik. 5-6 haneden oluşan Aksu mezrası bir tepede bulunuyor. Orası depremin ardından meydana gelen heyelanla zarar gördü. Canlarımızı yitirdik, geride kalanlar da soğuk ve açlıkla mücadele ediyor. Bir an önce yardımların ulaşmasını istiyoruz” dedi.