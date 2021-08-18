Köylü kadın ağlayarak Erdoğan’a isyan etti! “Geldi çay attı gitti! Bizim ihtiyacımız yok!”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla’da yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek, yurttaşların derdini dinledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Milas’ta dinlediği köylü kadın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangının ardından Marmaris’te, yurttaşlara çağ dağıtmasına, “Bize çay attı, dondurma attı. Bizim çaya, dondurmaya ihtiyacımız yok. Benim bir oğlum yangından kaçarken kaza yaptı, düştü. O halde çalışmaya g4idiyor, ekmek davası, ekmek. Bir kilo makarnaya, pirince ihtiyacımız yok. Yeşilimiz, ormanımız, ekmek teknemiz gitti bizim” tepkisini gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #muğla #erdoğan #haber #siyaset #politika #yurttaştv #gündem #türkiyegündemi