Köylü kadın kürsüye çıktı, Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti! “İmamoğlu’ndan Allah razı olsun!”





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyeleri 2 Ekim'e kadar İstanbul'da Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde bir arada olacaklar. Belediyeler kendi tarımsal çalışmalarını değerlendirecek ve birbirleriyle fikir alışverişinde bulunacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinlikte kürsüye çıktı ve bir konuşma yaptı. Tarımsal kalkınmanın Türkiye'nin sorunlarının çözümü olduğunu söyleyen İmamoğlu, önlerine çıkan engellere rağmen başarılı olduklarını ve böyle devam edeceklerini belirtti. Türkiye'nin güçlü ve refahı yüksek bir devlet olması için en gerekli olan şeyin tarım olduğunu vurgulayan İmamoğlu, İstanbul'un sorunlarının da bu yolla çözüleceğini belirtti. Kürsüye çıkan köylü kadın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #ibb #chp #çiftçiler #chplibelediyer #tarımzirvesi #imamoğlu #gündem #siyaset #yurttaştv