Köylü ormanına sahip çıktı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy sınırları içerisindeki 600 dönümlük ormanlık alanın termik santraller için maden ocağı açılması için ruhsat almasının ardından bu sabah erken saatlerde çam ağaçlarını kesmek için bölgeye gelen Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait ekipler ile köylüler ve çevreciler arasında gerginlik yaşandı.

AĞAÇLARIN KESİLDİĞİNİ DUYAN AKBELEN ORMANLARINA KOŞTU

Sabah erken saatlerde ormandan gelen motorlu testere seslerini duyan İkizköylüler ormana akın etti. Köylülere Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleride destek verirken Bodrum, Milas ve Yatağan’dan gelen çevrecilerde ormanlık alana gelerek kesimin acilen durdurulmasını istedi.

JANDARMA AĞAÇLARIN KESİLDİĞİ YERE GEÇİŞ İZNİ VERMEYİNCE GERGİNLİK ÇIKTI

Orman işçilerinin yaklaşık 150- 200 yaşlarındaki 20 ağacı kestiğini öğrenen köylüler kesime engel olmaya çalıştı. Kesimin yapıldığı blgeye geçiş izni verilmeyince gerginlik çıktı.

Evli ve üç çocuk annesi 52 yaşındaki Aytaç Yakar “Anam, babam, dedem buralı. Bir evimizi maden ocağı nedeniyle arsımızla kamulaştırdılar, buraya geldik, şimdi buradaki ormanlık alanı yok etmek istiyorlar. Ağaçları keseceklerine canımızı alsınlar daha iyi. Biz nerede yaşarız, nereye gideriz çocuklarımız ne yer ne içer,. Bu ormanı yok etmekle sadece ağaçlar değil her türlü canlı hayvanda yok oluyor. Bir devlet kendisine ait varlığını korumaz mı? Bunlar yok etmeye çalışıyor, hayatımız pahasına engel olacağız” dedi.

KÖYLÜLERİN SERT TEPKİSİ ÜZERİNE KESİM DURDURULDU

Köylüler ormanlık alanda Akbelen Ormanlarını Vermeyeceğiz yazılı 20 metrelik dev pankart açarak “Akbelen Ormanlarını Vermeyeceğiz” diyerek dakikalarca slogan attılar. Tepkilerin çoğalması üzerine kesime ara verildi. Köylülerin sert tepkisi üzerine saat 12.00 civarında orman memurları, kesim işçileri ardından jandarma bölgeden ayrıldı.

ORMAN VATANSA BİZ VATANI MÜDAFAA EDİYORUZ

Sabah 06.00 sıralarında motorlu testere sesleri ile uyandıklarını belirten Karadam Karacahisar Doğayı Koruma, Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Yılmaz “Bugün sabah ezan vaktinde buraya orman işletmesinden kesim işçileri gelmiş, ormancı gelmiş, şef gelmiş ve erkenden ormanı kesmeye başlamışlar. Çevreden duyan arkadaşlarımız bizlere haber verdiler. Bizde koşarak geldik. Baktık ki 20 kadar çam ağacı devrilmiş. Biz bunun doğru olmadığını, bu konuda mahkemeye müracaat ettiğimizi bildirdik ve işlemin yasa dışı olduğunu ifade ettik. Jandarma geldi ve bizi kesim sahasından uzaklaştırmaya çalıştı. Biz bu kesime yasa dışı olduğu için karşıyız. Doğamıza sahip çıkıyoruz. Havamıza, suyumuza sahip çıkıyoruz. Biz orman vatansa, vatanı müdafaa ediyoruz” diye konuştu.

HERŞEYİ SATMAYI GÖZE ALMIŞLAR, ORMANI, DOĞAYI, EMEKLİYİ BİLE

İkizköy’de yaşayan 65 yaşındaki Tuncer Saaçoğlu ise “Bu sabah 6.30 sıralarında motor sesleri ile uyandım. Biz yetişene kadar bu tatil gününde 20 tane ağaca kıydılar. Canavar gibi kesmişler. Yetişene kadar 20 tane ağacı kesmişler. Bu ağaçlar nereden baksanız 150 yıllık. Hatta belki daha fazla. Devletimiz çok zor durumda parası kalmadı. Her şeyi satıyor. Ağaçları da satıyor. Yakında köylüyü de satacak, sattı da zaten. Çiftçiyi de satacak, her şeyi satacak. Sıra emeklilere gelecek, emeklileri de satacak. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Türkiye yokluk içerisinde” ifadelerini kullandı.

ORMANLIK ALANDA NÖBET ÇADIRI KURUYORUZ

İkizköy Çevre Koruma Platformu Sözcüsü Deniz Gümüşel ise “Bugün milletvekillerinden ve ulaşabildiğimiz doğaya duyarlı herkesten yardım istedik. Gelin bu ormanlara sahip çıkın dedik. Bir avuç köylü burada ormanına vatanına sahip çıkıyor. 20 ağacımızı kestiler yüreğimiz sızladı. Artık burada 24 saat sürecek çadır kurup nöbet tutacağız. Ormanlarımızın rant uğruna kömür uğruna yok edilmesine izin vermeyeceğiz, tek bir ağacın kesilmesine bile tahammül edemeyiz” dedi.

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