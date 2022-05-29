Köylüler arazilerine hafriyat dökülmesine tepkili

Sultangazi Cebeci köyünde, tapulu arazilerine özel bir şirket tarafından taş ocağı hafriyatı dökülmesini protesto eden vatandaşlar, ormanlık alanın da hafriyattan zarar gördüğünü söyledi.

Sozcu.com.tr

Sultangazi Cebeci köyünde yaşayan vatandaşlar, tapulu arazilerine özel bir şirket tarafından taş ocağı hafriyatı dökülmesini protesto ediyor. Arazilerine dökülen hafriyat nedeniyle tepki gösteren vatandaşlar, kendilerine bir açıklama yapılmasını beklediklerini söyledi.

‘DİRENİŞİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Cebeci köyünde yaşayan bir vatandaş, “Köyümüze doğru gelen toprak sahasının durdurulması istemi üzerine toplanıp, protesto etmeye geldik. Burada yapılan çalışmada, komple köyün alanının toprakla doldurulacağı söyleniyor. Hiçbir yetkili yok. Dünya kadar kamyonlar var. Polisler bize dönmüş vaziyette. Direnişi sürdüreceğiz. Açıklama gelene kadar buradayız” dedi.

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