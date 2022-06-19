Köylüler, verimli tarım arazilerine OSB yapılmak istenmesine karşı çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Tokuş köyünde, kıraç denilerek verimli tarım arazileri dönümü 65 bin liradan kamulaştırılarak OSB yapılmak isteniyor. Köylüler, “Kıraç dedikleri bu alanda ceviz, badem, buğday yetişiyor. ‘Su yok’ diyorlar, oysa su da var. Burası para ile ölçülebilecek bir yer değil. Arazilerimizin OSB için kamulaştırılmasını istemiyoruz” diyerek karara tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

Tarım arazileri OSB yapılmak istenen köylüler ile görüşen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Çiftçiler, verimli tarım arazilerinde, Organize Sanayi istemiyor. Kıraç olan topraklara yapılmasını istiyorlar. Bir avuç zenginin bu ranttan faydalanmasına karşı çıkıyorlar. Kamulaştırılma yazıları gelmiş. Arazileri kamulaştırılsa dahi dönümü 65 bin liradan alınıp, 1,5 milyon liraya satılacak olmasını adalete ve hakkaniyete aykırı buluyorlar. Ama öncelikli talepleri verimli bu toprakların tarım arazisi olarak kalması” diye konuştu.

“İSTİHDAM SAĞLIYORUZ, BUNU YOK ETMEK İSTİYORLAR”

Kıraç denilerek OSB yapılmak istenen arazilerde ceviz, badem ve buğday yetiştiğini belirten ceviz üreticisi bir çiftçi şöyle konuştu:

“Ceviz bahçemizde, vatanımıza, milletimize, çoluğumuza, çocuğumuza istihdam sağlıyoruz. Bunu yok etmeye çalışıyorlar. Yazık değil mi bu ceviz ağaçlarını kesmek. Kırsal bölge imiş. Su yok diyorlar. Tam tersine suyum da var. Burası para ile ölçülebilecek bir yer değil. Ülkeme katkıda bulunmak isterken, elimden alınmak isteniyor. Yazık, günah. Ondan sonra Ukrayna’dan, Çin’den, oradan buradan ceviz ithal ediyorlar. Yazık değil mi. Arazilerimizin OSB için kamulaştırılmasını istemiyoruz.”

“KIRAÇ HAZİNE ARAZİSİ VARKEN, VERİMLİ TARIM ARAZİSİNİ ALIYORLAR”

Badem tarlası kamulaştırılmak istenen bir çiftçi ise “Badem bahçemden dönüm başına yılda 22 bin lira kazanıyorum. Bahçemin hemen ilerisinde kıraç hazine arazisi var. Orası Organize Sanayi’ye girmiyor. İki tane OSB sığacak arazi var orada. Onu almıyorlar. Gelip benim tarım arazimi dönümünü 65 bin liradan alıyorlar” dedi.

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