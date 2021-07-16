Köylünün maden ocağına karşı mücadelesinde yeni gelişme

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburç ve Karaburna köylerine kurulan bazalt taş ocağının çalışmalarının durdurulması için açılan davada köylüleri sevindiren bir karar çıktı. 7 ay önce yürütmeyi durdurma davası ve ÇED gerekli değildir raporunun iptali için açılan davada Kayseri 1. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

KARARI CHP’Lİ VEKİL DUYURDU

Köylüleri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyuran CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, “Hacıbektaş İlçemizin Karaburç Köyü’nde hukuksuzca yürütülen ‘Taş Ocağı İşletmesi’ için idarece verilen, (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararının iptali istemi ile açılan davada Kayseri 1. İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Halkımızla birlikte verdiğimiz haklı mücadelemizde bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederim” dedi.

“KÖYLÜLERİN HAKLI MÜCADELESİNE SÜREKLİ DESTEK VERDİK”

Köylülerin haklı mücadelesinde sürekli yanlarında olduklarını ve mahkeme sürecini parti yönetimi olarak takip ettiklerini söyleyen CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ise şunları söyledi:

* CHP Nevşehir İl Başkanlığı olarak kentimizde tarih ve doğa katliamlarına karşı sürekli mücadele verdik. Mücadelemiz sonucunda birçok alanı talan ve ranttan kurtarmayı başardık.

* Yine geçtiğimiz yıl Hacıbektaş ilçemizin Karaburç Köyü’nde bir firma tarafından bazalt madeni işletmesi için ruhsat almış ve işletmeye başlatmıştı. CHP il örgütü olarak bunun haberini almaz bölgeye giderek köylülerin verdiği mücadeleye destek olduk.

* Geçen yıl Eylül ayında madene karşı gerçekleştirilen protesto eylemine de CHP olarak geniş bir katılım sağladık. En son geçtiğimiz cuma günü Kayseri Bölge İdaresi Mahkemesi’nde görüşülecek davaya köylülerimizi hem partimizin hem de Avanos Belediyemizin aracıyla taşıyarak, geniş bir katılım sağladık.

* Bizler de il örgütü olarak mahkemeye bizzat katıldık. Mahkeme bugün kararını verdi ve kararda ‘ÇED gerekli değildir’ raporunun kabul edilmemesine, yürütmenin durdurulmasına ve ilgili firmanın maden sahasını acilen terk etmesine’ karar verdi.

* Bu karar hepimizi sevindirdi. Karaburç köylülerini verdikleri haklı mücadelelerinden dolayı kutlamak gerek. Toplum yararına olan her şeyin CHP olarak yanında bulunacağız.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında bir şirket Karaburç ve Karaburna Köyleri’nde bazalt için bölgede faaliyetlerine başlamıştı. Nevşehir Valiliği tarafından şirkete ÇED gerekli değildir raporu kararının halkı bilgilendirme toplantısı yapılmadan masa başında alınmasına karşı çıkan köylüler, maden ocağının hem tarihi dokuyu hem tarım alanlarını hem de canlı türlerinin yaşam alanlarını tehdit ettiğini ifade ederek defalarca eylem yapmıştı.

İlginizi Çekebilir Somalı madencileri üzen haber: AKP ve MHP ret oyu verdi