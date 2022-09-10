Köylüyü sevindiren hizmet imar oyunu ve kâr hırsı çıktı

CHP’li Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün’ün, kendi arsasının olduğu alanda imar planı değişikliği yaparak 350 milyonluk rant elde ettiğini açıkladı.

Başak KAYA

Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP’li Başkanı Cengiz Ergün, İller Bankası’ndan gelen parayla Karakoca köyüne yol ve kanalizasyon hizmeti götürdü ama vatandaşın sevinci kursağında kaldı. Köyde Ergün’ün arazisi olduğu ve bu bölgeyi ağaçları kesme pahasına imar plan değişikliği yaparak ekoturizme açmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ergün’ün imar değişikliği ile kendisine en az 350 milyon liralık kâr sağladığı da anlaşıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan’ın imar oyununu gündeme getirdi.

Özel, şunları söyledi: “Ergün, önce İller Bankası’ndan gelen parayla köyün yolunu ve kanalizasyonunu yaptı. Ne güzel. Karakoca’ya talih kuşu kondu. Keşke bütün köylere yapılsa dedik. Hemen ardından, bu köyde dağın tepesinde, bir arsa çıktı ortaya. Bu arsa için imar değişikliği yapılarak ekoturizme açılmak istendi. CHP’li belediye meclis üyeleri ‘Her tarafı orman. Burada ekoturizm olması için dünya ağaç kesilecek’ diye mahkemeye başvurdular. Arsa sahibinin Merve Ergün’ün yani Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızı olduğu ortaya çıktı. Mahkemeden yeni çıkan bilirkişi raporunda ‘şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uygunluk yoktur’ deniyor. Bununla kalsa neyse. Bursa-İzmir sürat yolu geçer Manisa’nın ortasından. Bu yolun üzerindeki 3 bin metrekareden büyük arsaların imar planları 5 kattan 15 kata çıkarılıyor. Emsallerine 2,5 emsal veriliyor. Herkes yararlanacak canım belediye başkanımızın da orada arsası olamaz mı denebilir. Olabilir. Ama parseller birleştiriliyor ve 4 bin 800 metrekarelik yer çıkıyor 22 bin metrekareye…”

Başkan 100’ü aşkın fazla daire kazandı!

Başkan Cengiz Ergün’ün imar değişikliği ile tapu alanının artmadığını söylediğine dikkat çeken Özel, “Cengiz Bey utanmıyor. Aynı tapu alanında ilave 8 bin metrekare inşaat alanı çıkıyor ortaya. Etik değil. Ben olsam, kendi yerime böyle bir şeyin olacağı bir imar planına evet demem. İlave 93 dairenin yanı sıra yeşil alandan da kazandığıyla 100’ün üzerinde daireyi ilave alıyor. Oranın bir cazibe alanına dönüşmesiyle, mütevazı hesapla 350 milyon liralık fazladan para kazanacak. Bu millet milliyetçi-muhafazakar partisiniz diye inanıp oy vermiş. Bu mu sizin muhafazakarlığınız? Ümit ederim Devlet Bey’in parayla pulla işi olmaz. Birisi Devlet Bey’e bunu anlatsın. Güvendiği namuslu birisini görevlendirsin, bir bu işlere baksınlar” dedi.

İlginizi Çekebilir AKP’li belediyeler yoksulu görmüyor İlginizi Çekebilir İstanbul’un köylüleri isyanda: Su faturaları 7 kattan fazla arttı